السعودية والنرويج تبحثان المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزيرة خارجية النرويج ايني إريكسون، التي تزور السعودية حاليا، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزھا وتطويرھا في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن الجانبين بحثا أيضا المسـتجدات والتطورات الإقليمية الراھنة، والقضايا ذات الاھتمام المشترك.