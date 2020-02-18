السجن 15 سنة لشقيقين و3 سنوات لوالدهما بتهمة قتل شقيقهما بسكين فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين" أ.م.م" 30 سنة عامل وشقيقه"م.م"25 سنة بالسجن 15 سنة فيما عاقبت والدهما "م.م.ف" 52 سنة بالسجن 3 سنوات فيما برأت شقيقتهم "ه.م" 31 سنة، بعد اتهامهم بقتل شقيقهم المجنى عليه "ع.م" بأن انهالوا عليه طعنا بالسكين بدائرة مركز جرجا بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين حسين عبد الرازق، وأحمد محمد معوض، بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس مباحث مركز جرجا بلاغا بمقتل المجنى عليه، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وبعد تقنين الإجراءات تبين أن أشقائه المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينهم فقاموا بطعنه عدة طعنات بالجسد حتى فارق الحياة .

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهته اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم .

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهمة "بخيتة.أ.هـ" 45 سنة ومقيمة بمركز طما بالسجن 3 سنوات لاتهامها بقتل والدتها العجوز "عيده.م" 75 سنة بان قامت بضربها بقبضة يدها "البوكس" فسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بالضرب صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى محمد وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجني عليها بعد التعدى عليها بالضرب، وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المجنى عليها، حيث وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قامت خلالها الفتاة بضرب امها بقبضة يديها فسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بضربها.

وبعد تقننين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، ووجهت إليها النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت ولم تقصد قتلها وتمت إحالتها الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.