سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد من 3 لـ 7 سنوات لـ 16 متهما بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:50 م
السجن المشدد من 3 لـ 7 سنوات لـ 16 متهما بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين هجرة غير شرعية ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 16 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالسجن المشدد من 3 لـ 7 سنوات، صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى، وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وهانى شحاتة. 
 
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهمون من الأول حتي الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب ويتولي الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 130 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.
 
 
كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع حتي الخامس عشر، أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة التاسع  تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب العاشر والحادي عشر  والخامس عشر المهاجرين المهربين وتزوير واصطناع  المستندات اللازمة، للتهريب و تسليم المستندات للمهاجرين واستلامها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الثالثة عشر المهاجرين الأطفال للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمة كونها والدتهم توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، وقيامها والتاسع والرابع عشر بنقلهم عبر الحدود من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 150 ألف جنيه عن المهاجر.
 
 

 
 

 


تهريب المهاجرين

تهريب

الاتجار بالبشر

جنايات القاهرة

السجن المشدد

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة