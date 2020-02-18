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الزراعة: مشروع تجفيف الطماطم يحقق قيمة مضافة ويعظم العائد الاقتصادى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:33 م
الزراعة: مشروع تجفيف الطماطم يحقق قيمة مضافة ويعظم العائد الاقتصادى تجفيف الطماطم
كتب عز النوبى

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور على حزين رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة حول مشروع تجفيف الطماطم بالأقصر.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن المشروع يأتى فى إطار سعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى تعزيز سلاسل القيمة للحاصلات البستانية لتعظيم العائد الاقتصادى بما يخدم صغار الحائزين فى المناطق الجغرافية الأولى بالرعاية فى صعيد مصر، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة فى توفير فرص عمل المجتمعات الريفية مع التركيز على السيدات حيث أنشأ الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة من خلال مشروع التغيرات المناخية وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى سبعة مناشر شمسية لتجفيف الطماطم لإنتاج طماطم مجففة لتصديرها للأسواق الأوروبية.

ومن ناحيته قال الدكتور على حزين، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، إن محافظات الصعيد تمتاز بإنتاج الطماطم المجففة شمسيا فى فصل الشتاء وقد تم تجهيز المناشر بالمعدات اللازمة وكذلك تدريب السيدات والفتيات بالإضافة إلى ربط المنتجين بالأسواق العالمية وتذليل العقبات التسويقية.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، أن هذه الجهود تأتى ضمن التعاون الوثيق بين المشروع والجمعيات الشريكة فى صعيد مصر والتى لها الدور الرئيسى فى إدارة وتشغيل الوحدات المذكورة، حيث ساهمت هذه الوحدات فى زيادة قيمة الطماطم المنتجة بنسبة 100% بالإضافة إلى توفير 200 فرصة عمل فى الموسم للسيدات الريفيات فى صعيد مصر.

 كان الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة يرافقه مانجيستاب هايلى مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى بالقاهرة والدكتور على حزين رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، قام بتفقد أنشطة مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائى بصعيد مصر (التغيرات المناخية) المنفذة بقرية البغدادى مركز البياضية محافظة الأقصر، حيث تم افتتاح أعمال تطوير وحدة البغدادى البيطرية والتى تعد أحد الوحدات التى طورها المشروع ضمن ثلاثون وحدة بيطرية موزعة فى محافظات صعيد مصر.

أكد موسى نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تطوير الوحدات البيطرية فى صعيد مصر يأتى ضمن جهود الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية وتعظيم العائد لدى صغار المربين.

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مشروع تجفيف الطماطم (3)
 

 

مشروع تجفيف الطماطم (4)
 

 

مشروع تجفيف الطماطم (5)
 

 

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مشروع تجفيف الطماطم (8)
 

 

مشروع تجفيف الطماطم (9)
 

 

مشروع تجفيف الطماطم (10)
 

 


تجفيف الطماطم

التنمية الشاملة

الأغذية العالمى

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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