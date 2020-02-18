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"الزراعة": لجان متخصصة لحصر مزارع الفاكهة القديمة لتجديدها.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:00 ص
"الزراعة": لجان متخصصة لحصر مزارع الفاكهة القديمة لتجديدها.. اعرف التفاصيل وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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واصلت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال لجان متخصصة، أعمال حملتها المكثفة فى إحلال وتجديد مزارع الفاكهة بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه خاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الري بالتنقيط أو الرش.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن هناك تكليفات لجميع الإدارات لتكثيف أعمالها بإحلال وتجديد الأراضي القديمة بالوادي والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، خاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش، وتعتمد الموافقات حسب الضوابط والاشتراطات المتبعة وهى أن تكون أقل من فدان وتتبع نظام الرى الحديث.

وقال محمود عطا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عملية الإحلال والتجديد فى الأراضى القديمة تتم باستخدام استنباط أصناف جديدة، وتوعية المزارعين بمختلف المحافظات، بترشيد استهلاك المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش، خاصة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها زراعات الموز، وقصره على الأصناف القليلة الاستهلاك للمياه.

فيما تواصل الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، تنفيذ عدة دورات تدريبة حول أهمية المرور الميداني وتطوير الكفاءة المهنية لمهندسي البساتين والتعاون المستمر بين الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية وجميع الجهات المعنية بالوزارة بهدف إطلاع المزارعين وجميع المهتمين بالمجال الزراعي المصري على أحدث التطورات الزراعية العلمية و الإجرائية والتي من شأنها رفع كفاءة الإنتاج الزراعي المصري كما وكيفا .

وأكد تقرير المحاصيل الزراعية، أنه تم عقد دورات تدريبية لمهندسين إدارة البساتين وإدارة الأراضى والمياه تحت إشراف المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بهدف تزويدهم بالمعلومات والإرشادات المهنية فى مجال الصوب الزراعية وتحليل مياه الري والتربة بها بهدف إنشاء منظومة زراعية تعمل على توفير المياه وتحقيق الكفاءة الإنتاجية للإنتاج الزراعي المصرى.


مزا رع الفاكهة

المحاصيل الزراعية

استهلاك المياه

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