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الزراعة: تأهيل 10 آلاف مطبق مبيدات.. وبرامج تدريبة منعا للرش العشوائى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:06 م
الزراعة: تأهيل 10 آلاف مطبق مبيدات.. وبرامج تدريبة منعا للرش العشوائى محمد عبد المجيد - رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومحرر اليوم السابع
كتب عز النوبى

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بدأت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، تكثيف دورتها التدريبة لبرنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات بمختلف المحافظات منعا للرش العشوائى، وللحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلًا عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة.

 

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك برامج تدريبة مكثفة لتأهيل دفعات جديدة من برنامج مطبقى المبيدات بمختلف المحافظات، موضحا أن البرنامج يهدف إلى انتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مؤكدا أن المستهدف للبرنامج توفير فرص عمل لـ50 ألف شاب على مستوى الجمهورية خلال الأعوام المقبلة.

 

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أنه طبقا لآخر تقرير للجنة مبيدات الآفات الزراعية، تؤكد الانتهاء من تأهيل وتدريب ما يقرب 10000 من مطبقى المبيدات ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات، وتطبيقها فى المزارع والحقول، بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائى، وجارى العمل للوصول إلى المستهدف.

 

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن البرنامج يهدف إلى توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح وتجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

 

 فيما كشف تقرير لجنة المبيدات، أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعا فى مختلف المحافظات يهدف إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلًا عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، واعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.


رش المبيدات

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الإنتاج الزراعى

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اخبار مصرية

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