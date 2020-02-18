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الرئيس الأوكرانى يدعو مجلس أمن بلاده للاجتماع لمناقشة القتال فى دونباس

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:03 ص
الرئيس الأوكرانى يدعو مجلس أمن بلاده للاجتماع لمناقشة القتال فى دونباس الرئيس الأكرانى فولوديمير زيلينسكى
رويترز

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سيعقد الرئيس الأكرانى فولوديمير زيلينسكى اجتماعا لمجلس أمن بلاده اليوم الثلاثاء بعد مقتل جندى وإصابة أربعة فيما قالت عنه كييف إنه قصف عنيف نفذته قوات روسية فى منطقة دونباس شرق البلاد.

ووصف زيلينسكى القصف بأنه استفزاز هدفه عرقلة عملية السلام فى تلك المنطقة.

كان الجيش الأوكرانى قد أصدر بيانا، اليوم الثلاثاء، أكد خلاله إن جنديا قتل وأصيب أربعة بنيران معادية فى منطقة دونباس شرق البلاد اليوم الثلاثاء. وفى وقت سابق اتهم الجيش القوات الروسية بمحاولة عبور الخطوط الأوكرانية وإطلاق قذائف المورتر والقنابل والأسلحة الرشاشة.

وتسبب الصراع بين القوات الأوكرانية وقوات مدعومة من روسيا فى شرق البلاد فى مقتل أكثر من 13 ألفا منذ 2014 على الرغم من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار فى 2015.
 
 

أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكى

دونباس

روسيا

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