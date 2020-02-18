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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:40 م
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بسبب كورونا..

الذهب فوق 1600 دولار للأوقية بعد تحذير من أبل عزز الطلب على الملاذات الآمنة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:47 م
الذهب فوق 1600 دولار للأوقية بعد تحذير من أبل عزز الطلب على الملاذات الآمنة صورة ارشيفية
(رويترز)

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قفزت أسعار الذهب أكثر من 1 % ، اليوم الثلاثاء، متجاوزة مستوى 1600 دولار للأوقية بعد أن غذى تحذير مفاجئ من أبل بشأن تأثير تفشي فيروس كورونا على مبيعاتها مخاوف من ضعف اقتصادي عالمي ودفع المستثمرين إلى شراء الأصول المنخفضة المخاطر.

وسجل البلاديوم مستويات قياسية مرتفعة جديدة، مدفوعا بنقص في المعروض من المعدن الذي يستخدم في محفزات تنقية العادم بالسيارات.

وفي أواخر جلسة التداول، سجل الذهب في المعاملات الفورية 1600.50 دولار للأوقية، مرتفعا 1.25 % بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 1605.10 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير .

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 1.1 % لتبلغ عند التسوية 1603.60 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "أسواق الأسهم تتعرض لضغوط والذهب ما زال ينظر إليه على أنه من الأصول المثالية للملاذات الآمنة ونحن نتلقى بالفعل أنباء سلبية فيما يتعلق بفيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي".

وقالت أبل، شركة التكنولوجيا الأعلى قيمة في العالم، إن من غير المرجح أن تحقق توقعاتها للمبيعات للربع المنتهي في مارس لأن تفشي فيروس كورونا يضغط على سلسلة إمداداتها.

ودفع التحذير المفاجئ أسواق الأسهم العالمية للتراجع عن مستويات قياسية مرتفعة وغذى مشتريات في أصول الاستثمار الآمن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 2.6 % إلى 2587.00 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2592.02 دولار.

وارتفعت الفضة 2.3 % إلى 18.18 دولار للأوقية بينما قفز البلاتين 2.3 % إلى 990.78 دولار للأوقية.

 


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كورونا

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