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خالد صلاح
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الذهب العالمى يرتفع بفعل تنامي أثر تفشي الفيروس على الشركات

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:11 ص
الذهب العالمى يرتفع بفعل تنامي أثر تفشي الفيروس على الشركات ذهب
رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب العالمى إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الثلاثاء، يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة بعد تحذير من أبل بشأن الإيرادات مما سلط الضوء على التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا في الصين.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 % إلى 1586.93 دولار للأوقية، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن ذروته منذ الثالث من فبراير عند 1587.40 دولار.

وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1590 دولارا.

وقالت مارجريت يانج يان محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "أسواق آسيا والمحيط الهادي فتحت على تراجع واسع النطاق. المستثمرون يساروهم حاليا قلق بالغ حيال الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، فضلا عن تأثيره على ثقة الشركات والطلب الاستهلاكي."

وخفضت أبل توقعات إيرادات الربع الأول من العام بفعل التعطيلات الصينية الناجمة عن الفيروس وتقلص الطلب من السوق الصينية، مما أفضى بحسب مارجريت إلى عزوف عن المخاطرة.

وأبل من أكبر الشركات الغربية التي ستتأثر سلبا بتفشي المرض.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2522.79 دولار للأوقية في المعاملات الفورية بعد أن اقترب من ذروة شهر عند 2538.25 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت الفضة 0.6 % إلى 17.86 دولار، في حين صعد البلاتين 0.5 % مسجلا 973.49 دولار للأوقية.


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البلاديوم

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