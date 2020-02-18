سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط لصوص سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:41 م
الداخلية تضبط لصوص سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة المتهمين
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عاطلان – لهما معلومات جنائية ومقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب "المغافلة" متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (9) وقائع بدائرة قسم شرطة إمبابة، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميلهما سيئ النيه (عامل بمحل هواتف محمولة) "تم ضبطه" وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها، ووجه اللواء طارق مرزوق مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة

سرقة هواتف محمولة

جرائم سرقة الهواتف المحمولة

حوادث

اخبار الحوادث

سرقة الهواتف المحمولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة