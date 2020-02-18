الداخلية تضبط لصوص سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عاطلان – لهما معلومات جنائية ومقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب "المغافلة" متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (9) وقائع بدائرة قسم شرطة إمبابة، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميلهما سيئ النيه (عامل بمحل هواتف محمولة) "تم ضبطه" وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها، ووجه اللواء طارق مرزوق مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية.