الخارجية البريطانية تنظم رحلة لإعادة رعاياها على متن السفينة دايموند برنسيس

وأشارت القناة إلى أنه يوجد أكثر من 70 مواطنا بريطانيا على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية، وتم تأكيد إصابة أربعة منهم بفيروس كورونا الجديد حيث يتواجدون حاليا في أحد المستشفيات باليابان.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).