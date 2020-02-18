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الخارجية البريطانية تنظم رحلة لإعادة رعاياها على متن السفينة دايموند برنسيس

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:24 ص
الخارجية البريطانية تنظم رحلة لإعادة رعاياها على متن السفينة دايموند برنسيس وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب
لندن(أ ش أ)

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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها تعمل على تنظيم رحلة من أجل إعادة رعاياها المتواجدين على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية فى ميناء "يوكوهاما" اليابانى، مرة أخرى إلى المملكة المتحدة، وقال متحدث باسم الوزارة - حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - إنهم على اتصال بالمواطنين البريطانيين المتواجدين على متن السفينة من أجل القيام بالترتيبات اللازمة لعودتهم إلى المملكة المتحدة.

وأشارت القناة إلى أنه يوجد أكثر من 70 مواطنا بريطانيا على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية، وتم تأكيد إصابة أربعة منهم بفيروس كورونا الجديد حيث يتواجدون حاليا في أحد المستشفيات باليابان.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

واحتجزت اليابان السفينة "دايموند برنسيس" السياحية، لدى وصولها إلى مدينة يوكوهاما اليابانية في الثالث من الشهر الجارى، حيث انتشر فيروس كورونا بين ركاب السفينة، التى خضعت للحجر الصحى فى اليابان، ومع مرور الوقت، أعلنت الحكومة اليابانية، أنها سوف تسمح للركاب المسنين الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة، على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المحتجزة فى اليابان، بالنزول من على متن السفينة قبل الموعد المحدد، وذلك فى حال جاءت نتائج اختباراتهم بفيروس "كورونا" سلبية.

وأضافت الحكومة اليابانية - بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية - أنه تم تأكيد إصابة 44 شخصا آخرين على متن السفينة بالفيروس؛ الذي تفشى من داخل مدينة ووهان الصينية، فمن بين إجمالي عدد الإصابات بالفيروس داخل اليابان البالغة 247 حالة، توجد 218 حالة إصابة داخل السفينة من بين الركاب وطاقم عمل السفينة.

من جانبه، قال وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو - في تصريحات للصحفيين - إنه قد يتم السماح لنحو 200 من ركاب السفينة؛ الذين يبلغون من العمر 80 عاما أو أكثر، بالنزول من على متنها بحلول ، وذلك بناء على رغباتهم وحالاتهم الصحية.


وسوف يبقى أولئك الذين سيسمح لهم بالخروج من السفينة داخل منشآت جهزتها الحكومة، لحين انتهاء مدة عزلهم .

 


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