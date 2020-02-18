الجيش المالى يعتقل 3 قيادات إرهابية من الأجانب

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اعتقل الجيش المالي ثلاث قيادات إرهابية من الأجانب، خلال هجوم بالطيران شنه اليوم الثلاثاء، على جماعات إرهابية في منطقة سومادوغو التابعة لمحافظة موبتي وسط البلاد.

وأكد الجيش المالي - في بيان - أن المعتقلين ينتمون إلى جنسيات أجنبية، وأن العملية أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير الأسلحة التي كانت في حوزتهم.

ووعد الجيش المالي بتقديم مزيد من التفاصيل حول العملية التي تتزامن مع تزايد الهجمات الإرهابية ضده في المنطقة.