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الجيش الليبى يحذر ميليشيات طرابلس من خرق الهدنة وعدم الالتزام بمخرجات برلين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:07 م
الجيش الليبى يحذر ميليشيات طرابلس من خرق الهدنة وعدم الالتزام بمخرجات برلين الجيش الليبى
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الجيش الليبى حذر الميليشيات فى طرابلس من خرق الهدنة وعدم الالتزام بمخرجات برلين ويهدد بالرد على خروقها.

 

واستقبل قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر السفير الأمريكى لدى ليبيا، لبحث سبل مكافحة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل عبر شريطها الإخبارى، وقال حفتر، أن الجيش الوطنى الليبى يتمسك بالثوابت الوطنية التى تنص على تأمين التراب الليبى وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج المرتزقة الذين جلبهم الغزو التركى، مشيرًا إلى أن الجيش الوطنى يتمسك بالثوابت الوطنية التى تنص على تأمين التراب الليبى وإنهاء سيطرة الإرهابيين عليها.

 

وبثت شبكة سكاى نيوز الإخبارية لقطات فيديو تبرز لحظة استهداف السفينة التركية المحملة بالأسلحة والتى ترسو فى ميناء طرابلس الليبى، وأكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقيادة العامة للجيش الليبى، أن الجيش قصف، الثلاثاء، سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر لتسليمها إلى الميليشيات المسلحة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري.


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