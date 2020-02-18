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الجيش العراقى يعلن مقتل أحد أفراده فى هجوم إرهابى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:03 ص
الجيش العراقى يعلن مقتل أحد أفراده فى هجوم إرهابى الجيش العراقى
كتب كامل كامل

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد أفراد الجيش بهجوم إرهابى فى محافظة ديالى شرقى البلاد، مساء أمس الأثنين.

وقالت خلية الإعلام الحربي، فى بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "القوات الأمنية، التى كانت تجرى عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية، تعرضت، فى قضاء خانقين بمحافظة ديالى، لهجوم، مما أدى إلى استشهاد مقاتل"، وفقا لمعلومات أولية عن الحادث.

وكانت القوات المسلحة العراقية، قد أعلنت فى وقت سابق، اليوم الأربعاء، انطلاق المرحلة الأولى لعملية "أبطال العراق" على الحدود مع سوريا والأردن.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" فى أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم الإرهابى وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبى على الشريط الحدودى مع سوريا للتصدى لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابى المتكررة.

وأعلن العراق فى ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى (المحظور فى روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابى الذى احتل نحو ثلث البلاد، قبل أن يتم القضاء عليه.

 


داعش

الإرهاب

العراق

الجيش العراق

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