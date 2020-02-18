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الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للانتخابات بإعلان فوز محمد أبو العينين بالجيزة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:30 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للانتخابات بإعلان فوز محمد أبو العينين بالجيزة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بشأن إعلان نتيجة الانتخابات التكميلية بكل من الدائرة الأولى"دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة"، والدائرة السابعة "دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى"، فى محافظة المنيا، والتى أجريت يومى الجمعة والسبت 7، 8 نوفمبر 2020، بالخارج، ويومى الثلاثاء والأربعاء 11 ،12 نوفمبر 2020داخل جمهورية مصر العربية.
 
ونص القرار "يعلن انتخاب المترشح محمد محمد محمد أبو العينين، وشهرته محمد محمد أبو العينين "حزب مستقبل وطن" بمجلس النواب "فردي" عن الدائرة الأولى "دائرة الجيزة" ومقرها مركز شرطة الجيزة، فى محافظة الجيزة.
 
وإجراء الإعادة فى الدائرة السابعة، "دائرة ملوى" بين كلا من عبد الله محمد عبد الله خليفه وشهرته عبد الله خليفة، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد وشهرته صابر عبد الحكيم.
 
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء جولة الإعادة فى دائرة ملوى بالمنيا بين كل من عبدالله محمد خليفة ومحمد عبد الحكم.
 
ومرت عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى فى هدوء تام، حيث انتظمت عملية التصويت على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى ذات تأثير على سير الانتخابات.
 
وجرت الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفا و396 ناخبا.
 
بينما جرت الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألفا و867 ناخبا.
 
وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما خاض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.
 
وحدد قانون مجلس النواب نصاب الفوز في الانتخابات البرلمانية، وهى وفقا لنص المادة 23 من القانون "فى الانتخاب بالنظام الفردى، يعلن انتخاب المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
 
إن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
 
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