التموين: تكثيف طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف طرح منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك منتجات اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الاخرى بجانب أيضا توفير السلع التموينية لاصحاب البطاقات من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع .

ويواصل موقع دعم مصر حاليًا تلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على الموقع لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية تفعيل خدمة جديدة على موقع دعم مصر اعتبارًا من شهر فبراير الجارى، عن طريق إرسال رسائل قصيرة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من خلال بونات صرف الخبز المدعم وبونات صرف السلع التموينية، تتضمن الدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم المحمول الخاص باسم صاحب البطاقة أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدين من الدعم، وكذلك الرقم القومى، فى إطار حرص الوزارة على وجود وسيلة للتواصل مع المواطنين وابلاغهم بآى معلومات تفيدهم عن منظومة الدعم.

وتستخرج بطاقة التموين فى العادة للرجل المتزوج الذى لديه أسرة، ووفقا للشروط والقواعد المنظمة لاستخراج بطاقات التموين، لكن هناك 4 حالات تسطيع المرأة استخراج بطاقة تموين باسمها فى ظل حرص وزارة التموين على استفادة هؤلاء السيدات وأسرهن من منظومة دعم السلع التموينية والخبز المدعم، حيث تسمح الوزارة باستخراج بطاقة تموين للمرأة "الأرملة" التى توفى زوجها وكذلك للمرأة المطلقة والمهجورة بوجود شهادة من الجهات المعنية تثبت أنها مهجورة، وكذلك المرأة التى بلغت أكثر من 40 عاما ولم تتزوج وتقيم بمعيشة مستقلة سواء من خلال عقد إيجار يثبت ذلك أو إيصال مرافق .