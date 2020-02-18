"التمويل الدولية" تعلن عن حزمة تمويل إسلامي لإنشاء مستشفيات وعيادات بمصر والمغرب

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أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، ترتيبها لحزمة تمويل إسلامي يصل إجماليها إلى 125 مليون دولار، من أجل شركة (هيومانيا) الخاصة للرعاية الصحية؛ لمساعدة الشركة في التوسع في الخدمات الصحية وتحسين الرعاية الطبية في مصر والمغرب.

وأوضحت المؤسسة - في بيان صحفي- أنها ستقدم لشركة (هيومانيا) تسهيلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 35 مليون دولار من حسابها الخاص، وتقود الترتيبات لبقية مبلغ التمويل من الصندوق الفنلندي للتعاون الصناعي المحدود، وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبرنامج الموجه لمحفظة الإقراض المشترك الذي تديره المؤسسة، وهي منصة مبتكرة تتيح للمؤسسات الاستثمارية المشاركة في محفظة المؤسسة للقروض.

ومن جهته، قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيرجيو بيمنتا "على مدى العقد المقبل، ستحتاج بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ضخ استثمارات ضخمة في مجال الرعاية الطبية للحفاظ على صحة السكان الذين تتزايد أعدادهم سريعا.. والحكومات وحدها لن تستطيع تحمل هذه التكلفة.. ويمكن استخدام رأس مال القطاع الخاص وخبرته للتأكد من حصول الناس في المنطقة على الرعاية الصحية التي يحتاجونها".

ويساعد هذا التمويل شركة (هيومانيا) على إنشاء شبكة من المستشفيات متعددة التخصصات ومنشآت للرعاية الصحية في مصر والمغرب، وتشمل المرحلة الأولى من برنامجها الاستثماري ثلاثة مستشفيات وبرجا طبيا يضم حوالي 600 سرير للمرضى و240 عيادة خارجية، ويعتبر نمو الشركة عاملاً أساسياً في كلا البلدين، حيث يوجد نقص في الأطباء وأسِرَّة المستشفيات، ويحتاج قطاع الرعاية الصحية في مصر إلى استثمارات بقيمة 60 مليار دولار بحلول عام 2050؛ لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية، في حين يحتاج المغرب أيضا إلى تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية، لاسيما للنساء والأطفال.

وتعليقا على ذلك، صرح رئيس مجلس إدارة شركة (هيومانيا)، صبحي بترجي: "ترتبط الرعاية الصحية والتنمية ارتباطا وثيقا وستتيح لنا شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية تقديم رعاية صحية على مستوى عالمي للمرضى في مصر والمغرب، وبالتالي تحسين أنظمة الرعاية الصحية ورفاهة المجتمعات المحلية في هذين البلدين".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مكارم بترجي: "نحن نتجاوز الأرقام الرئيسية حول العرض والطلب.. وينصب تركيزنا على تحسين جودة الرعاية الصحية طبقا للمعايير الدولية، لمواجهة الطلب المتزايد لخدمات الرعاية الصحية".

ويأتي تمويل مؤسسة التمويل الدولية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز دور مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يزداد الطلب على الخدمات الصحية ولا يستطيع القطاع العام تلبية جميع الاحتياجات.