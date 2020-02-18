سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: الفيديو المتداول لرقص طالبات على إحدى أغانى المهرجانات لمدرسة خارج مصر

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:09 م
التعليم: الفيديو المتداول لرقص طالبات على إحدى أغانى المهرجانات لمدرسة خارج مصر الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين لـ "اليوم السابع"، أن الفيديو المتداول حول رقص طالبات مدرسة على إحدى أغانى المهرجانات لمدرسة خارج مصر فى دولة ليبيا، موضحا أنه تم التحقيق فى الواقعة والفيديو المتداول وتبين أنه خارج مدارسنا.

وتداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبات مدرسة يرقصن على أغنية بنت الجيران للمطرب الشعبى حسن شاكوش.

وكانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.

وشددت الوزارة، في خطابها إلي المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن تلاحظ انتشار بعض الأغاني غير الهادفة ببعض المدارس، والتي تحرض على العنف والسلوك السيئ.

وأكدت الوزارة أن الغناء أداء فني راق يهذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغاني أن يتم اختيار الأغاني التي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.

 


التربية والتعليم

اغانى المهرجانات

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. طلاب المدارس اليابانية يمارسون الألعاب كنشاط تعليمى ضمن "التوكاتسو"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:59 ص

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:00 ص

التعليم تحذر الطلاب من ممارسة لعبة كسارة الجمجمة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:00 ص

"التعليم" تحذر المدارس من إذاعة الأغانى "غير اللائقة أخلاقيًا "

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة