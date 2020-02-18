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التضامن :انتهاء الاختبارات التحريرية لمشرفى حج الجمعيات الاهلية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:15 م
التضامن :انتهاء الاختبارات التحريرية لمشرفى حج الجمعيات الاهلية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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اعلنت وزارة التضامن الاجتماعى انتهاء عقد الاختبارات  التحريرية الخاصة باختيار مشرفي حج الجمعيات الاهلية لموسم حج 1441هـ/2020م للمتقدمين الراغبين من من مختلف المحافظات . 
 
وكانت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى  قد أكدت على أهمية حسن اختيار المشرفين اللائقين لأداء تلك المهمة التى شرفنا بها فى خدمة حجاج بيت الله الحرام وذلك وفقاً لاختبارات تتميز بالشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين ، كما وجهت الوزيرة بضرورة تيسير كافة الاجراءات عقب الاعلان هن وموعد تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية هذا العام.
 
يذكر أن ايمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي كان قد أكد  أنه  تم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة،   عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه وتم  إجراء الاختبارات بشكل مركزى بمحافظة سوهاج  وستضم 226 متقدم من محافظات اسوان ، الاقصر ، الوادى الجديد ، اسيوط ، البحر الاحمر ، قنا ، سوهاج ، حيث ستعقد الاختبارات بمركز التعليم المدنى واعداد القيادات الشبابية بسوهاج بمدينة ناصر محافظة سوهاج لافتا الى   ان الاختبارات التحريرية ستتم أون لاين على برنامج الحاسب وسيتم مراعاة الشفافية والعدالة لاختيار افضل العناصر بين المتقدمين لهذه المهمة السامية ويشمل الاختبار التحريري عدد (60) سؤال ديني وإدارى حول مناسك واجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من دار الافتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج 
 
واضاف عبد الموجود أنه عقب اجتياز الاختبارات التحريرية سيتبعها إجراء مقابلات وإختبارات شفوية للأعضاء الذين تم إجتيازهم الإختبارات التحريرية
 
يذكر أنه سبق واعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن بدء اجراء الاختبارات التحريرية الخاصة باختيار مشرفي حج الجمعيات الاهلية لموسم حج 1441هـ/2020م للمتقدمين الراغبين وذلك لاختيار 270 مشرفا من اجمالى 1115 متقدم حيث عقدت الجولة الاولى للاختبارات يومى 8و9 من فبراير الجارى بمحافظة القاهرة لعدد891 متقدم وضمت محافظات البحيرة وشمال سيناء وجنوبسيناء ،مطروح ،الدقهلية ، المنيا ، الغربية ، كفر الشيخ ، القليوبية ، المنوفية السويس ، دمياط ، بنى سويف ، بورسعيد ، الاسماعيلية ، الفيوم ، الشرقية ، الاسكندرية ، القاهرة ، الجمعيات المركزية ، الجيزة .
 
 
 
 
 
 

التضامن

اختبارات مشرفي حج الجمعيات الاهلية جنوب الصعيد

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