التحول الرقمى والحكومات الإلكترونية فى دورة للعاملين بجامعة حلوان

انطلقت فعاليات دورة "أثر التحول الرقمى والحكومات الإلكترونية فى التنمية المستدامة ورؤية 2030"، التى تنظمها وحدة التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى ظل الاهتمام الحكومى بسياسة التحول الرقمى فى جميع المؤسسات على مستوى الجمهورية.

وانطلقت الدورة التدريبية للعاملين بالجامعة تفعيلا لفكرة التطوير المستمر حتى يكون لجامعة حلوان السبق فى تفعيل التحول الرقمى بكافة الإدارات وكليات الجامعة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تناقش الدورة التدريبية التى تعقد حتى يوم الخميس 20 فبراير 2020 مجموعة من المحاور خلال المحاضرات تتناول موضوعات حول مفهوم الحكومة الإلكترونية وخصائصها واهدافها، وأهمية القيادة الفعالة للتغيير فى إنجاح تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية ومتطلباتها، وكذلك الحديث عن آفاق التحول الرقمى للخدمات المالية والشمول المالى وأثره فى ارتفاع معدل الكفاءة.

كما تتضمن مناقشة ماهية التحول الرقمى ودوره في تعزيز الحكومة الرقمية الشاملة، و بناء تصور شامل وعميق لمجالات وأبعاد الحكومة الرقمية، ودور الحكومات الإلكترونية فى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية والتقليل من التكاليف الإدارية، والتعرف على الثورة الصناعية الرابعة ومدى تأثيرها على الحكومات الإلكترونية، ودور التحول الرقمى فى الحكومات وأثره فى التحول الاقتصادى.

يحاضر فى الدورة التدريبية من المحاضرين وهم الدكتور سماح سالم بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، وياسر محمد مدير وحدة برامج التنمية البشرية، والدكتور محمد حمزة رئيس أكاديمية القمة العربية، والدكتور أحمد العيسوى الخبير الاقتصادى وأستاذ التشريعات الاقتصادية بالجامعات المصرية، والدكتور سيد القاسم استشارى الصحة المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور وليد شعبان الأستاذ بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان ورئيس قسم المصنوعات الجلدية.