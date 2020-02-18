البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 13713 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 1859 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 15693 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 5101 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل مستوى 1247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 1365 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 587 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر لصناعة الكيماويات، 297 ألف سهم، 15963 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، 5000 سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 51470 سهم.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركتى مجموعة عامر القابضة، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 1.25 مليون سهم، 446.2 ألف سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة لشرك الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 50 سهم.

فى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم الشركة الدولية للثلج الجاف ديفكو 2 " DIFCO 2 "، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وذلك بالإشارة إلى أحكام المادة 74 من الإجراءات التنفيذية بشأن الإجراءات المتبعة لشطب قيد أسهم الشركة شطبا اختياريا، على أن يتم عرض موقف هذه الشركة على لجنة القيد وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها.

فيما قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات وهى الإسماعيلية مصر للدواجن، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.