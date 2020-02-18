البحرية المغربية تنقذ 111 مهاجرا غير شرعى من عرض البحر المتوسط

قالت مصادر عسكرية بالرباط اليوم الثلاثاء إن البحرية الملكية المغربية قدمت المساعدة، فى عرض البحر المتوسط، لـ111 شخصا فى محاولة للهجرة غير المشروعة غالبيتهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 22 امرأة بالإضافة إلى قاصرين، واجهوا صعوبات على متن قوارب مطاطية وتقليدية.
وأوضحت المصادر - في تصريح اليوم- أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين كان البعض منهم في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية ، قبل أن يعودوا سالمين إلى موانئ طنجة والناظور والحسيمة بالمملكة.
ومن جهة اخرى وقع المغرب والشيلى، بالرباط على اتفاقية لإطلاق آلية للحوار البرلمانى بين البلدين، ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، وقع المذكرة رئيس مجلس النواب المغربى الحبيب المالكى، ورئيس مجلس النواب بجمهورية التشيلى، إيفان فلوريس جارسيا.
وتتعلق الاتفاقية بمأسسة لجنة للحوار البرلماني بين المجلسين، وإنشاء فضاء لتبادل الخبرات فى المجال التشريعى، إضافة إلى دعم إقامة روابط دائمة بهدف تبادل التجارب والتشريعات المقارنة، وكذا تبادل الوفود من البرلمانيين والموظفين بكلا المؤسستين التشريعيتين، والإسهام فى تعزيز مساهمة الدبلوماسية البرلمانية فى تطوير العلاقات بين حكومتى البلدين.
وتأتي هذه الاتفاقية، نظرًا لأهمية التعاون البرلماني فى تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، على الخصوص، وتأكيدًا من الطرفين على الدور المحو
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