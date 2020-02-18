الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

وفي طولكرم، أُصيب عشرات الفلسطينيين - الذين خرجوا فى مسيرة سلمية منددة بالخطة الأمريكية للسلام- بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت قرب معبر الطيبة ومصانع "جيشوري" الإسرائيلية المقامة على أراضي غرب طولكرم.

على صعيد آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى تجريف الأراضى الفلسطينية لتوسعة المستوطنات، حيث جرفت آليات الاحتلال مساحات من أراضي قرية جالود جنوب نابلس، وذلك بهدف ربط مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل" ببعضهما، بالإضافة إلي قيام جرافات الاحتلال بأعمال توسعة أخرى تشهدها البؤرة الاستيطانية "يش كودش" المقامة على أراضي الفلسطينيين فى قرى جالود، وقريوت، وتلفيت.