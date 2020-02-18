الأمن الروسى يحبط عمليتين إرهابيتين ضد مؤسسات تعليمية فى شبه جزيرة القرم

أ.ش.أ

أحبط جهاز الأمن الفدرالى الروسى عمليتين إرهابيتين ضد مؤسسات تعليمية فى مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم، واعتقل مراهقين وبحوزتهما عبوات ناسفة يدوية الصنع ، وذكر بيان لجهاز الأمن الفدرالى الروسى، اليوم الثلاثاء، أنه جرى اعتقال المشتبه بهما، وهما من سكان مدينة كيرتش بالقرم ومن مواليد عامى 2003 و2004.

وأوضح جهاز الأمن الفدرالى الروسى، أنه تم العثور فى محل سكن المعتقلين على عبوات ناسفة يدوية الصنع، جرى شراء مكوناتها عبر الإنترنت، لافتا إلى أن المعتقلين قاما بإجراء اختبارات لفعالية العبوات الناسفة على الحيوانات الأليفة.

وكان مكتب العلاقات العامة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية، قد قام فى وقت سابق، ببث مقطع فيديو يوضح اعتقال عنصر فى خلية سرية، قامت بتحويل مبلغ 400 ألف دولار، لمصلحة تنظيم "داعش" الإرهابى وفق موقع " روسيا اليوم".

وكشف الأمن الفيدرالى عن مخططات وآليات لتمويل المسلحين، تم من خلالها جمع وتحويل أكثر من 25 مليون روبل لمصلحتهم، موضحا فى بيان صادر عن المكتب اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال عمليات بحث وتحر أجريت بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية.

وذكر البيان، أنه تم رفع قضية جنائية بتهمة "دعم نشاط إرهابي" بحق مواطن من مواليد عام 1986 يقيم فى مقاطعة موسكو.

وأضاف البيان، أنه أثناء إجراء تفتيش فى منزل المحتجز، صودرت لديه وسائل اتصال ودفع، إضافة إلى مواد ووثائق أخرى تثبت تورطه فى نشاطات مخالفة للقانون.