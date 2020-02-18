سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمن الروسى يحبط عمليتين إرهابيتين ضد مؤسسات تعليمية فى شبه جزيرة القرم

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:40 م
الأمن الروسى يحبط عمليتين إرهابيتين ضد مؤسسات تعليمية فى شبه جزيرة القرم الأمن الروسى
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحبط جهاز الأمن الفدرالى الروسى عمليتين إرهابيتين ضد مؤسسات تعليمية فى مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم، واعتقل مراهقين وبحوزتهما عبوات ناسفة يدوية الصنع ، وذكر بيان لجهاز الأمن الفدرالى الروسى، اليوم الثلاثاء، أنه جرى اعتقال المشتبه بهما، وهما من سكان مدينة كيرتش بالقرم ومن مواليد عامى 2003 و2004. 
 
وأوضح جهاز الأمن الفدرالى الروسى، أنه تم العثور فى محل سكن المعتقلين على عبوات ناسفة يدوية الصنع، جرى شراء مكوناتها عبر الإنترنت، لافتا إلى أن المعتقلين قاما بإجراء اختبارات لفعالية العبوات الناسفة على الحيوانات الأليفة.
 
وكان مكتب العلاقات العامة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية، قد قام فى وقت سابق، ببث مقطع فيديو يوضح اعتقال عنصر فى خلية سرية، قامت بتحويل مبلغ 400 ألف دولار، لمصلحة تنظيم "داعش" الإرهابى وفق موقع " روسيا اليوم".
 
وكشف الأمن الفيدرالى عن مخططات وآليات لتمويل المسلحين، تم من خلالها جمع وتحويل أكثر من 25 مليون روبل لمصلحتهم، موضحا فى بيان صادر عن المكتب اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال عمليات بحث وتحر أجريت بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية.
 
وذكر البيان، أنه تم رفع قضية جنائية بتهمة "دعم نشاط إرهابي" بحق مواطن من مواليد عام 1986 يقيم فى مقاطعة موسكو.
 
وأضاف البيان، أنه أثناء إجراء تفتيش فى منزل المحتجز، صودرت لديه وسائل اتصال ودفع، إضافة إلى مواد ووثائق أخرى تثبت تورطه فى نشاطات مخالفة للقانون.
 
 
 
 

روسيا

الامن الروسى

الشرطه الروسيه

جزيره القرم

عمليات ارهابيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمن الروسى يعتقل عنصرا حول 400 ألف دولار لصالح تنظيم " داعش ".. فيديو

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:24 م

محمد بن راشد يستقبل رئيس جهاز الأمن الروسى الخارجي

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 06:09 ص

بوتين يقيل 4 جنرالات ويجرى عددا من التعديلات فى أجهزة الأمن الروسية

الخميس، 06 فبراير 2020 05:01 م

بوتين يعرض على ميدفيديف منصب بـ"مجلس الأمن الروسى"

الأربعاء، 15 يناير 2020 03:52 م

فيديو.. الأمن الروسى يعتقل مواطنين كانا يعدان لعمل إرهابى تزامنا مع رأس السنة

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 12:37 م

الأمن الروسى يحبط أعمالًا إرهابية بفضل معلومات أمريكية

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة