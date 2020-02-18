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الأمم المتحدة: الحوثيون يتدخلون فى أعمال المنظمات الإغاثية بمناطق سيطرتهم

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:31 م
الأمم المتحدة: الحوثيون يتدخلون فى أعمال المنظمات الإغاثية بمناطق سيطرتهم الحوثيين
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الأمم المتحدة أكدت بأن الحوثيون يتدخلون فى أعمال المنظمات الإغاثية فى مناطق سيطرتهم.

وتزامنا مع ما تقوم به من انتهاكات وجرائم فى البلاد، استقبلت ميليشيا الحوثى الانقلابية الفصل الثانى من العام الدراسى الجديد بدفعة جديدة من القرارات والتعميمات غير القانونية، وكشفت مصادر تربوية بالعاصمة صنعاء لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الميليشيا أصدرت قرارا يجبر جميع طلاب المدارس فى العاصمة ومناطق أخرى تحت سيطرتها، على أداء "الصرخة الخمينية" فى صباح كل يوم دراسي.

كما أضافت المصادر أن الميليشيا شددت على ضرورة الالتزام بما تضمنه التعميم، ملوحة بعقوبات شديدة وصارمة ضد المخالفين، بدورهم، التزم مديرو المدارس فى صنعاء، معظمهم حوثيون، بالتعليمات الصادرة، وألزموا الطلاب بأداء الصرخة بدلا من النشيد الوطنى لليمن، فيما تعرض عدد من الطلبة والطالبات لعقوبة الحرمان من بعض الحصص الدراسية، إثر رفضهم ترديد الصرخة الحوثية صباحا، وفق المصادر أيضا.

لم تكتف ميليشيا الحوثى بهذا القدر من الطائفية، حيث أفاد تربويون فى صنعاء بأن التعميم الحوثى الأخير أتى متزامنا مع آخر مشابه ألزمت فيه الميليشيا مدارس صنعاء بتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لإقامة أنشطة طائفية، تحت شعار "تفعيل اليوم الثقافي".

 


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