الأمل يعود لمنطقة 15 مايو بجمصة بعد اعتماد 65 مليون جنيه لمشروع الصرف

فريق المحافظات

نقطة ضوء أعادت الأمل لسكان منطقة 15 مايو بجمصة بمحافظة الدقهلية، بعد أن فقد الأهالى والأسر بحل المشكلة الخاصة بمشكلة الصرف الصحي بالمنطقة والذي ظل حائر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس المدينة والشركة المنفذة، وتوصلت الحلول المقترحة إلى ضرورة عمل إحلال وتجديد وإعادة تأهيل المحطات نظرا لبعض الأخطاء التى وقعت فيه الشركة المنفذة، وهو ما تطلب توفير مبالغ مالية كبيرة لإعادة إصلاح منظومة الصرف بالمنطقة، وظل الوضع قائم حتى تمكن محافظ الدقهلية من الحصول على موافقة رئيس الوزراء فى اعتماد 65 مليون جنيه لتنفيذ المشروع، لإنهاء الأزمة.

وكانت كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، تفاصيل المشكلة وأكدت بعدم استلامها للمدينة من قبل الشركة المنفذة، حيث أكدت الشركة أن مشروع الصرف الصحى فى منطقة 15 مايو بمدينة جمصة منفذ من قبل شركة المقاولون العرب تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمحافظة الدقهلية، وجمعية منتفعي 15 مايو، ولم يتم استلام الأعمال من قبل الشركة، ولم يتم تحصيل أي مقابل لخدمة الصرف الصحي بالمنطقة، نظرا لوجود بعض الأخطاء التى أثرت على عمل المشروع بكفاءة، وأدت إلى غرق المنطقة بمياه الصرف، وبعد عدة شكاوى من المشروع، تم تشكيل لجنة لتقيم الأعمال والوقوف على المشكلة الأساسية.

وأضافت الشركة، أنه تم عمل فحص ودراسة ومقايسات تقديرية لمحطات الرفع بمدينة 15 مايو، وخط الطرد للمحطة الرئيسية والمحطة الفرعية بمعرفة كلية الهندسة بجامعة المنصورة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وتم طلب توفير الاعتماد المالى المطلوب لطرح الأعمال لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحى بالمنطقة كمرحلة أولى وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالفعل تم التوصل إلى اتفاق مع مجلس الوزراء.

وقد أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه بالفعل تم توريد مبلغ 65 مليون جنيه، والتي سبق أن وافق عليها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للبدء فى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل لمحطات رفع مياه الصرف الصحى وخطوط الطرد بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة كمرحلة أولى، وذلك من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

وقال محافظ الدقهلية إن أعمال التنفيذ تبدأ على الفور، مشيرا إلى أن تلك المشكلة ظلت منذ سنوات يعانى منها تقسيم 15 مايو وبالانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة التأهيل لمحطات الصرف الصحى وخطوط الطرد يتم القضاء نهائيا على مشكلة الصرف الصحى بالمنطقة، وقد كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ووكيل وزارة الإسكان، ومدير عام المشروعات والمرافق، بسرعة اتخاذ اللازم ومتابعة أعمال التنفيذ أولا بأول والالتزام بالقانون فى تنفيذ كافة العقود والإشراف الجيد على التنفيذ.

وأضاف أنه سوف يتم الانتهاء والإعلان عن الشركة التى سوف تقوم بتنفيذ المشروع خلال أيام بعد إنهاء طرح المشروع، ويبدأ التنفيذ على الفور، وسوف يتم تاهيل المنطقة بالكامل وإزالة المخالفات بالكامل من المنطقة.