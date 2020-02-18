افتتاح النسخة الأولى من ملتقى الشارقة لمراكز الاتصال

وكالات

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام أهمية الابداع والابتكار كمرتكزات رئيسة لتحقيق التواصل الفعال ..مشيراً إلى أهمية الارتقاء بخدمات مراكز الاتصال ومواكبة أفضل التطورات التقنية العالمية ودعم الكفاءات العاملة بالدورات التدريبية والمهارات بما ينعكس أيجاباً على خدمة المتعاملين لتحقيق أعلى معايير جودة الخدمات.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال النسخة الأولى من ملتقى الشارقة لمراكز الاتصال الذي عقد أمس في فندق اوشيانك بمدينة خورفكان بتنظيم مركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب لإعلامي لحكومة الشارقة ، حسبما نشرت وام .

حضر الافتتاح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر والجهات الحكومية في إمارة الشارقة وجمع من المعنين بالقطاعين العام والخاص.

ولفت الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى مبادرات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في ظل الدعم المتواصل والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بهدف تطوير منظومة الاتصال بشكل عام مع التركيز على برامج الاتصال الحكومي وتطوير الخدمات.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إن ملتقى الشارقة لمراكز الاتصال يكمل برامجنا التطويرية نحو تحسين الخدمات في منظومة مراكز الاتصال محلياً ودولياً بما يحاكي خطى الشارقة وقفزاتها التنموية النوعية.

وأضاف أن الملتقى الذي انبثقت فكرته عن مركز الشارقة للاتصال يستهدف استقطاب المعنيين في القطاع لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصولاً إلى توفير بيئة محفزة لعمليات مراكز الاتصال.

وأشار الى ان المركز الذي يعمل على مدار الساعة حقق العديد من الإنجازات المواكبة لقفزات العصر التقنية المتسارعة وفق رؤية مستقبلية لتوفير أفضل الخدمات التي تدعم إنجازات الشارقة وتحقق طموحاتها.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل بيد واحدة مع مختلف الجهات المعنية بتطوير الخدمات للخروج ببرامج ومبادرات تساهم في تحقيق أهدافنا المنشودة تدعم مراكز الاتصال بشكل عام.

ويشكل مركز الشارقة للاتصال جسراً مهماً للتواصل في الإمارة ويوفر قاعدة بيانات متكاملة للمعلومات المتعلقة بأكثر من مئة جهة حكومية تابعة للشارقة.

وتناول الملتقى الذي حضره عدد من ممثلي المؤسسات والجهات المختلفة من مجلس التعاون الخليجي ودول شرق أفريقيا أبرز تطورات القطاع في المنطقة وتحدياته وسبل تطويره والابتكار والتكنولوجيا في مراكز الاتصال بمشاركة الشركات المعنية بتطوير مراكز الاتصال وتم مناقشة خدمات المتعاملين وسبل الارتقاء بجودة الخدمات.

وناقشت اولى جلسات ملتقى الشارقة لمراكز الاتصال التي حملت عنوان "الاستثمار الأقوى.. تمكين القوى البشرية" تنافسية القطاع وكيفية الاستثمار بالعائد البشري وتمكين العاملين بمراكز الاتصال.