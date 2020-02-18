اعرف الفرق بين مرض حمو بيكا "كرون" وفيروس كورونا ..انفوجراف

كتبت إيناس البنا

مع إثارة مطرب المهرجانات حمو بيكا الجدل بإعلان إصابته بمرض فى المعدة وهو مرض كرون، اختلط الأمر على الجميع بينه وبين فيروس كورونا الصينى، وهو ما يستعرضه " اليوم السابع" في التقرير التالى حول الفرق بين المرضين.

مرض كرون



هو التهاب يحدث فى الأمعاء

أسبابه :

الوراثة ضعف المناعة

ويؤدى مرض الكرون إلى :



- ألم البطن وفقدان الوزن.

- الاسهال والحمى وألم البطن.

- فقدان الشهية ودم في البراز.

- انسداد الأمعاء و قرح المعدة .

- سوء التغذية و سرطان القولون .

- لا يوجد علاج له ولكن ويمكن أن تقلل بعض الأدوية الأعراض مع الالتزام بنظام غذائى معين.





فيروس كورونا



1- فيروس ظهر بالصين وانتشر بعدها إلى العديد من الدول .

2- يصيب الجهاز التنفسى خاصة الرئة.

3- أعراضه الكحة وضيق التنفس والسعال والحمى.

4- مضاعفاته قد تصل للوفاة فى حالات المناعة الضعيفة وعدم استجابة الجسم.

5- لا يوجد علاج له لأنه سلالة جديدة ولكن يتم السيطرة على بعض أعراضه فى الحجر الصحى.