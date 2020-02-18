ومن جانبه، قال الباحث الاجتماعى نيكولاس بيدل "لقد أثرت هذه الحرائق تقريبا في كل مواطن استرالي، وسوف يعيش الكثير منا مع هذه الآثار لسنوات مقبلة".
ويقول العلماء إن سبب الحرائق فى استراليا يعود إلى الجفاف، وتفاقم الظروف الجوية غير المناسبة بسبب التغير المناخي.