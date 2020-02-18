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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:21 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1877 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 15808 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 5137 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل مستوى 1257 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1375 نقطة.
 
وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر لصناعة الكيماويات، 297 ألف سهم، 15963 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، 5000 سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 51470 سهم.
 
واشترت مجموعة مرتبطة بشركتى مجموعة عامر القابضة، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 1.25 مليون سهم، 446.2 ألف سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة لشرك الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 50 سهم.
 
فى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم الشركة الدولية للثلج الجاف ديفكو 2 " DIFCO 2 " ، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وذلك بالإشارة إلى أحكام المادة 74 من الإجراءات التنفيذية بشأن الإجراءات المتبعة لشطب قيد أسهم الشركة شطبا اختياريا، على أن يتم عرض موقف هذه الشركة على لجنة القيد وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها.
 
فيما أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن الدعوة لمناقصة عامة رقم 1 لسنة 2019-2020، لخدمات الاستشارات الهندسية بغرض التعاقد مع إحدى شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة فى إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، بغرض زيادة إنتاجها من الألومنيوم الأولى (مشروع الخط السابع).

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