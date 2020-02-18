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إنفوجراف.. أفريقيا تسجل أعلى معدل فى زيادة استخدام الإنترنت خلال آخر 20 عاما

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:20 ص
إنفوجراف.. أفريقيا تسجل أعلى معدل فى زيادة استخدام الإنترنت خلال آخر 20 عاما إنفوجراف
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على تسجيل أفريقيا أعلى معدل فى زيادة استخدام الإنترنت خلال الـ 20 عام الأخيرة، وفقًا لأحدث تقارير "معهد بروكنجز"، حيث أرتفع عدد مستخدمي الإنترنت داخل أفريقيا إلى 523 مليون شخص.
 
 
وأوضح المركز، إنه إيمانا بأهمية التحول الرقمي داخل مصر فقد بلغت نسبة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 3.1% من إجمالي الناتج القومي المصري خلال عام 2019، وتستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى 6% بحلول عام 2025.
 
 
وكان المركز قد نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على مؤشر جديد يظهر نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أظهر مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 2020 وتقدم مصر 6 مراكز لتصبح في المركز 20عالميًا.
 
 
ويرجع المؤشر ذلك التقدم إلى نمو الناتج المحلي المصري، واهتمام الحكومة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى القيمة الكبيرة للمشروعات الضخمة التى تقوم مصر بتنفيذها.
 
 
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