إعلان نتائج الفرقة الثانية كلية التجارة جامعة القاهرة اليوم.. اعرف التفاصيل

كتب محمد صبحى

قال الدكتور محمد حسن عميد كلية تجارة بجامعة القاهرة، أنه سيتم أعلن نتائج الفرقة الثانية بالكليةبمختلف الشعب اليوم الثلاثاء، موضحا أنه لا تأخير فى اعلان نتائج امتحانات الكلية، مؤكدا أن نسب النجاح جيدة هذا العام .

وأضاف الدكتور محمد حسن، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن الكلية أعلنت أمس نتائج الفرقة الأولى جميع الشعب، على أن يتم إعلان باقى الفرق تباعا وسيتم الانتهاء من إعلان جميع نتائج الفرق بكلية التجارة فى موعد غايته مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أن كلية التجارة تضم عدد كبير من الطلاب بمستوى الجامعة يصل إلى 60 ألف طالب وطالبة.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن النسب العامة التي تم عرضها بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الأول، تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات عن الأعوام الماضية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة فى بيان له، أنه تم إعلان الكثير من النتائج في معظم الكليات بنسب نجاح عالية عن الأعوام الماضية، وباقى بعض الكليات والفرق في المراجعة حتى نتأكد من تطبيق قواعد العدالة، وعدم ظلم أي طالب أو مجموعة من المجموعات، طبقًا لقواعد التكافؤ والمنحنى الاعتدالي.

وقال رئيس جامعة القاهرة إنه تم اعلان نتائج سنة أولى تجارة جميع الشعب والمتوسط العام لنسبة نجاح الفرقة الأولى لجميع الشعب 95.2%، وباقى الدفعات سيتم إعلانها تباعًا، كل 24 ساعة إعلان فرقة.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت ، إلى أن فيما يخص نتائج كلية الحقوق فجارى مراجعة النتائج من المختصين لضمان العدالة مؤكدا أن جميع الكليات مؤشرات النجاح بها جيدة .

كانت كليات الزراعة وطب بيطرى والتمريض والعلوم بجامعة القاهرة أعلنت نتائج تصحيح المواد الدراسية للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2019 /2020.

وقد اعتمدت الامتحانات فى كليات جامعة القاهرة على تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية التى تراعى التدرج فى الامتحانات من السهل إلى الصعب وتتوافق مع المعايير العالمية من حيث الشكل والمضمون، وتتضمن عدد ورقات الإجابة التى من المفترض أن يجاوب فيها الطلاب، ودرجة كل سؤال بالامتحان، ومدى توزيع أسئلة الامتحان على كل أجزاء المنهج.