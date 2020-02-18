إدارة مستشفى بنها الجامعى ترفع سعر تذكرة الزيارة والكشف من 5 لـ10 جنيهات

القليوبية - إبراهيم سالم

قرر مجلس إدارة مستشفى بنها الجامعى رفع تذكرة الزيارة والكشف بالعيادات الخارجية من 5 إلى 10 جنيهات وهو الأمر الذى تسبب فى مطالبات المواطنين والأهالى على المستشفى بوقف الزيادة واستمرار ثمن التذكرة على القيمة القديمة دعما لمحدودى الدخل وغير القادرين وهم أغلب المستفيدين من خدمات المستشفى.

من جانبه، أشار الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أن قرار رفع السعر هو قرار مجلس الادارة وتمت الموافقة عليه لتنظيم عملية الدخول والخروج والتخفيف من الكم العددى الهائل الذى يصاحب أى مريض داخل المستشفى ويؤدى الى الزحام والتكدس وجرى اعتماده من مجلى الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخنى مدير المستشفى للشئون العلاجية أن القرار الأخير بزيادة تذكرة الكشف العيادات الخارجية والزيارة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات صادر من مجلس إدارة المستشفيات ومعتمد من مجلس جامعة بنها مؤكدا انه لا يمس الخدمات المجانية التى تقدمها المستشفى فى حالات الطوارئ والاستقبال فكل الحالات فى الاستقبال والطوارئ مجانيه فى نسبة كبيرة من خدمات المستشفى وهناك إعفاءات تصل إلى 50 % فى بعض الخدمات الغير مجانيه لحالات غير القادرين.

وأضاف الدخاخنى أن القرار الأخير يهدف لتحسين الخدمة بالمستشفى فى ظل ارتفاع تكاليف صيانة ومستلزمات الاجهزة الطبية ويهدف لتحسين الاداء وتطوير المستشفى مشيرا انه لا يوجد مكان خدمة طبية حكومية او جامعى يتعامل حاليا بتذكرة 5 جنيهات مشددا أن التذكرة لا علاقة لها بكل الخدمات التى يقدمها المستشفى مجانا للمرضى واهالينا من المترددين على المستشفى منوها أنه يتم إعفاء غير القادرين من الرسوم فى حالة الكشف فى العيادات الخارجية ودخول الزيارة بجانب مجانية جميع حالات الطوارئ والحوادث تماما.