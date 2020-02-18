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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:59 م
خالد صلاح
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إدارة الصحة فى هونج كونج: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 62 حالة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:29 م
إدارة الصحة فى هونج كونج: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 62 حالة محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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ارتفعت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هونج كونج إلى 62 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة إصابة جديدة اليوم، وذكرت إدارة الصحة فى هونج كونج، حسبما نقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 58 عاما ظهرت عليه أعراض الحمى والقشعريرة فى الـ11 من فبراير الجارى، مضيفة أنه سافر إلى مدينة "زونجشان" الصينية وماكاو أثناء فترة حضانة المرض ولكن حالته مستقرة حاليا.
 
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1868شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 72436 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 72436 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1868شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 

هونج كونج

الصين

فيروس كورونا

كورونا

كوفيد

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