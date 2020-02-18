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إخماد حريق على طائرة ركاب بعد هبوط طارئ في مطار أحمد أباد بالهند.. فيديو

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:11 م
إخماد حريق على طائرة ركاب بعد هبوط طارئ في مطار أحمد أباد بالهند.. فيديو إخماد حريق الطائرة
كتب محمد شعلان

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أُجبرت طائرة ركاب من طراز GoAir في الهند على إحباط الإقلاع بعد أن أصاب جسم مجهول الطائرة، ما تسبب في اشتعال النيران في محرك الجانب الأيمن، وأبلغ الطيارون عن "تلف الأجسام الأجنبية" وأبلغوا مراقبة الحركة الجوية في مطار أحمد آباد أنهم سيجهضون الإقلاع في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وأظهرت لقطات عرضتها قناة "روسيا اليوم" محاولات إطفاء الحريق الذى كاد أن يشب في الطائرة.

كما تظهر لقطات شهود العيان من مكان الحادث فرق الإطفاء الطارئة تطفئ النيران بعد لحظات فقط من اندلاع الحريق، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات ولم يكن الإجلاء الطارئ مطلوبًا، بدلاً من ذلك، تم سحب الطائرة من المدرج ونزل الركاب بأمان في مكان آخر.

 

وتم إعادة جدولة الرحلة إلى بنغالورو في الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

 

وكشف الفحص الذي أجراه مهندسو السلامة أن الأضرار التي لحقت بالمحرك كانت ناجمة عن ضربة جوية.

 

وعلى جانب آخر، أعلنت الهند إرسال إمدادات طبية إلى الصين بحلول نهاية الأسبوع الجارى، لمساعدتها على محاربة تفشى فيروس كورونا، وأوضحت السفارة الهندية لدى الصين -عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أمس الاثنين، أن الطائرة التي ستنقل الإمدادات الطبية ستحمل في طريقها للعودة مواطنين هنود من مدينة "ووهان" الصينية إلى بلادهم.

 

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الفيروس حالة طوارئ عالمية، كما أعلنت "كوفيد-19" اسمًا رسميًا له، وتم تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإصابة والوفاة بالفيروس في الصين وجميع أنحاء العالم .

 

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أعلنت أنها تلقت تقارير عن 2048 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و105 حالات وفاة جديدة حتى نهاية يوم أمس، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 70635، بالإضافة إلى 1771 حالة وفاة.


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