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خالد صلاح
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أوتاوا تعيد 250 كنديا من الخاضعين للحجر الصحى على متن السفينة الموبوءة باليابان

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:35 م
أوتاوا تعيد 250 كنديا من الخاضعين للحجر الصحى على متن السفينة الموبوءة باليابان السفينة دايموند برينسيس الموبوءة
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعيد 250 شخصا من رعاياها ممن يخضعون للحجر الصحى على متن السفينة "دايموند برينسيس" فى اليابان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بين ركابها ، حيث ارتفع عدد المصابين على متن السفينة السياحية إلى 454 شخصا من بين 1723 راكبا خضعوا للفحص الطبي.
 
وأعلنت الحكومة الكندية، أنها ستستأجر طائرة لإعادة رعاياها إلى البلاد ولكن الكنديين المصابين بالفيروس سيبقون فى اليابان لتلقى العلاج.
 
وقال وزير الخارجية، فرانسوا فيليب شامبين ووزيرة الصحة باتى هاجدو ، فى بيان لهما ، "تم اتخاذ هذا القرار بسبب الظروف الاستثنائية التى تواجه ركاب السفينة دايموند برنسيس وللتخفيف من العبء عن نظام الصحة الياباني".
 
وسيتم نقل الكنديين فور وصولهم إلى البلاد، إلى قاعدة ترينتون العسكرية فى أونتاريو، حيث سيتم تقييم وضعهم الصحى ونقلهم فيما بعد إلى مركز التدريب على الملاحة الجوية فى مدينة كورنوول فى أونتاريو حيث يخضعون للحجر الصحى لمدة 14 يوما.
 
و كانت وزارة الصحة اليابانية، قد اعلنت تسجيل 88 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة "دايموند برنسيس"، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 542 حالة، وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن نتائج الاختبارات المعملية جاءت إيجابية لـ 88 شخصا، 65 منهم لم تظهر عليهم أعراض.
 
يشار إلى، أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
وكان وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو،  قال اليوم الثلاثاء، إن الركاب على متن سفينة "دايموند برنسس" السياحية التى تخضع للحجر الصحى فى يوكوهاما بالقرب من العاصمة طوكيو سيغادرون السفينة اعتبارا من الغد كما هو مقرر.
 
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كاتو، قوله إن مسؤولى الصحة قاموا بتجميع عينات اختبار من جميع الركاب المتبقيين على متن السفينة السياحية على أن تنتهى إجراءات النزول من على السفينة بحلول يوم الجمعة المقبل.
 

كندا

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دايموند برينسيس

كورونا

فيروس كورونا

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