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أمن الإسكندرية يضبط عاطلين بحوزتهما مخدر الهيروين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:06 م
أمن الإسكندرية يضبط عاطلين بحوزتهما مخدر الهيروين هيروين - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزته (60 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
 
كما تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ، وبحوزته (50 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – سلاح أبيض – ميزان - هاتف محمول) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
 
وكانت مديرية أمن الإسكندرية، نجحت بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط 4 أشخاص بسرقتهم خزينة شركة، والاستيلاء على مبالغ مالية.
 
 
تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزة، يفيد بورود بلاغ بسرقة خزينة إحدى الشركات كائنة بدائرة القسم. وبالمعاينة والفحص تبين وجودكسر باب الشركة ووجود بعثرة بمكتب مدير الشركة وسرقة الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ 39,274 جنيه، بعض الأوراق والمفاتيح الخاصة بفرع آخر للشركة.
 
 
 
 
 

 


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