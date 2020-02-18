أمن الإسكندرية يضبط عاطلين بحوزتهما مخدر الهيروين

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزته (60 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).