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أغنى رجل فى العالم يخصص 10 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:02 ص
أغنى رجل فى العالم يخصص 10 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ جيف بيزوس
(رويترز)

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 قال جيف بيزوس الرئيس التنفيذى لشركة أمازون، أغنى رجل في العالم ، إنه سيخصص عشرة مليارات دولار لتمويل علماء ونشطاء ومنظمات لا تهدف للربح ومؤسسات أخرى تكافح لحماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي.

ويشكل خفض الانبعاثات الضارة تحديا للشركة المتخصصة فى التجارة الالكترونية. وتسجل أمازون عشرة مليارات عملية تسليم فى العام وتملك شبكة نقل هائلة.

وبيزوس، وهو أغنى رجل فى العالم، من بين قائمة متزايدة من الأثرياء الذين يخصصون أموالا ضخمة لمكافحة ظاهرة الدفء العالمي.

وقال بيزوس فى منشور على انستجرام "التغير المناخى أكبر التحديات أمام كوكبنا. أود أن أتعاون مع آخرين لتوسيع الوسائل المعروفة ولاستكشاف وسائل جديدة لمحاربة الأثر المدمر للتغير المناخى على هذا الكوكب الذى نتقاسمه".

وسيبدأ صندوق بيزوس إيرث فى تقديم منح فى إطار المبادرة هذا الصيف.

وكان بيزوس تعهد فى العام الماضى بأن تصل الشركة إلى نقطة الحياد فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بحلول عام 2040 لتكون أول مؤسسة كبيرة تعلن عن مثل هذا الهدف، فضلا عن شراء مئة ألف سيارة تسليم بضائع تعمل بالكهرباء.


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