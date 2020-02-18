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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:25 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 أمام الجنيه المصرى عملات ورقية - أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-2-2020، أمام الجنيه المصرى ما بين الاستقرار والانخفاض مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم
 

استقرار سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 16.89 جنيه للشراء، و17.02 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.89 جنيه للشراء، و17.03 جنيه للبيع.

 

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.28 جنيه للشراء، 20.43 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 20.33 جنيه للشراء، 20.50 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.95 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.95 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.

 

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

 

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

 

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

 

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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