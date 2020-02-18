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أردوغان يأمر باعتقال 228 شخصا للاشتباه فى صلاتهم بفتح الله جولن

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:48 ص
أردوغان يأمر باعتقال 228 شخصا للاشتباه فى صلاتهم بفتح الله جولن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رويترز

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أمر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بالقبض على 228 شخصا للاشتباه فى صلاتهم بشبكة تقول أنقرة إنها تقف وراء محاولة انقلاب فى 2016. والحملة الأمنية على من يقال إنهم من أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن مستمرة منذ الانقلاب الفاشل فى يوليو 2016 الذى قُتل خلاله 250 شخصا. ولا تزال الشرطة تنفذ مداهمات بشكل روتيني تستهدف مشتبها بهم.

وقالت وكالة الأناضول إن ممثلي الادعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصا من بينهم 101 لا يزالون في الخدمة. وأشارت إلى أن العملية تتركز في إقليم ازمير غرب البلاد لكنها تشمل 43 إقليما.

وفي قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة باعتقال 71 شخصا في إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لكولن في وزارة العدل من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة.

وأمرت السلطات منذ محاولة الانقلاب بسجن نحو 80 ألفا في انتظار محاكمتهم بينما أقالت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من الموظفين والجنود وآخرين.

وانتقد حلفاء غربيون لتركيا وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان نطاق الحملة الأمنية بينما دافعت أنقرة عن تلك الإجراءات ووصفتها بأنها رد ضروري على تهديدات أمنية.

 

 


تركيا

اردوغان

فتح الله جولن

الرئيس التركى

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