أخبار مصر اليوم.. فصل 22 طالبا والتحقيق مع مدير مدرسة بالمنوفية بسبب فيديو كليب

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها، توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار غدا الأربعاء تصل إلى القاهرة، كما قررت وزارة التربية والتعليم فصل 22 طالبا وإحالة مدير مدرسة بالمنوفية للتحقيق بسبب "فيديو الراقصة، وإلى أهم الاخبار."



الأرصاد: غدا طقس أمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 10 درجات يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا والرياح نشطة.



كلية التجارة جامعة القاهرة.. نسبة نجاح الفرقة الأولى 95.2% وإعلان النتائج تباعا أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن النسب العامة التى تم عرضها بخصوص امتحانات الفصل الدراسى الأول، تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات عن الأعوام الماضية، موضحا أنه تم إعلان الكثير من النتائج فى معظم الكليات بنسب نجاح عالية عن الأعوام الماضية، وباقى بعض الكليات والفرق فى المراجعة حتى يتم التأكد من تطبيق قواعد العدالة، وعدم ظلم أى طالب أو مجموعة من المجموعات، طبقًا لقواعد التكافؤ والمنحنى الاعتدالى.



فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة" ظهرت فى الآونة الأخيرة ما يعرف باسم التحديات التى يطلقها المشاهير أو رواد بعض التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى، والتى قد تشمل أداء حركات معينة قد تنطوى على مخاطر تؤدى إلى الموت، وحدث ذلك بالفعل فى تحدى " كيكى" التحدى الذى يتطلب الرقص خارج السيارة أثناء سيرها، وهو ما تسبب فى حوادث موت للبعض.



استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1441 هـ بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية وذلك يوم الأحد 29 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 23 فبراير2020 م ، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بالإضافة إلى حسابات الدار على باقى مواقع التواصل الاجتماعى .



صور.. فصل 22 طالبا وإحالة مدير مدرسة بالمنوفية للتحقيق بسبب "فيديو الراقصة" قرر مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح تحقيق عاجل فى واقعة قيام عدد من طلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل فيديو كليب لراقصة، الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالى، وتم فصل 22 طالبا 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، وفى حالة تكرار الواقعة سيتم فصلهم نهائيا.



ارتفاع أسعار الذهب في مصر جنيه واحد.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها للجرام ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، بمقدار جنيه واحد اليوم، في ظل ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى 1588 بالتزامن مع استمرار مخاوف المستثمرين من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة الأسواق عالميا، وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة في مصر.

عيار 18 سجل 591 جنيها .

عيار 21 سجل 690 جنيها .

عيار 24 سجل 788 جنيها.

الجنيه الذهب: 5520 جنيها.

أوقية الذهب: 1588 دولار .



حكاية 14 يوما فى الحجر الصحى.. "اليوم السابع" يرصد فرحة المصريين العائدين من ووهان.. أساتذة جامعات: ولدنا من جديد وفخورين باهتمام الدولة.. ويؤكدون: تلقينا أفضل رعاية صحية والكشف علينا كان يتم 3 مرات يوميا سادت حالة من الفرح والسعادة بين المصريين العائدين من الصين عقب انتهاء الحجر الصحى لهم، وكذلك الفرق الطبية والعاملين فى الخدمات المعاونة، داخل فندق الإقامة، بمدينة مرسى مطروح، بعد فترة الـ 14 يوما فترة حضانة الفيروس، والتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا. أعربوا العائدين من ووهان عن فرحتهم الممتزجة بالفخر من أداء مؤسسات الدولة، سواء بإعادتهم بشكل عاجل من الصين، أو الاستقبال والرعاية الطبية والمعيشية الراقية، خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى عدم تحميلهم تكاليف رحلة العودة من الصين والعلاج والإقامة بالفندق والخدمة 5 نجوم خلال الـ15 يوما فى مطروح.