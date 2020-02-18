أخبار المحافظات اليوم.. فصل 22 طالبا بالمنوفية بسبب "فيديو الراقصة"

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

فصل 22 طالبا بالمنوفية بسبب "فيديو الراقصة"

قرر مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح تحقيق عاجل فى واقعة قيام عدد من طلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل فيديو كليب لراقصة، الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالى، وتم فصل 22 طالبا 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، وفى حالة تكرار الواقعة سيتم فصلهم نهائيا.

استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة عرض كليب لراقصة بأحد الفصول

قرر الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، عقب انتهاء التحقيقات فى واقعة مشاهدة عدد من طلاب مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، استبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين المشرفين علي اليوم الدراسى من إدارة السادات بالمنوفية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر فيه طلاب المدرسة، يشاهدون فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية، وحدثت الواقعة فى مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات محافظة المنوفية.

"صحة" شمال سيناء: تطعيم 47124 طفلا بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم، فى بيان لها، الانتهاء من تطعيم 47124 طفلا بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بعموم انحاء المحافظة، حيث قال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه تم تطعيم 47124 طفلا بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بنسبة بلغت 85.45% من إجمالي المستهدف. أضاف شوكة أنه تم تطعيم 23898 طفلا بالعريش، و16428 ببئر العبد و3928 بالشيخ زويد و255 برفح و1656 بالحسنة و959 بنخل.

تسجيل بيانات 600 متسابق فى منافسات مهرجان الهجن بشرم الشيخ

قال الشيخ محمد أبوعنقة، رئيس اللجنة الفنية لمهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطى الرابع، إنه وصل عدد من تم الانتهاء من تسجيل بياناتهم للمشاركة فى السباق لـ600 متسابق .

وتابع رئيس اللجنة الفنية للمهرجان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن لجنة تسجيل المشاركين فى السباق والذين يتواصل قدومهم تباعا، انتهت من تسجيل بيانات 600 من الهجانة .أضاف ان البيانات تشمل اسم الجمل المقرر مشاركته وصاحبه وعمره تمهيدا لإعداد كشوف نهائية توضح كل بيانات المشاركين، مضيفا أن اللجنة بدأت عملها قبل أسبوع فى موقع مضمار السباق، وأن كل متسابق يحضر يتم تسجيل بياناته، لافتا إلى أن التسجيل لايزال متواصلا.

قوافل الإبل تواصل رحلة القدوم من محافظات مصر للمشاركة بسباق شرم الشيخ

واصلت اليوم الثلاثاء، قوافل الإبل قدومها من كل محافظات مصر فى طريقها لمدينة شرم الشيخ للمشاركة فى مهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطى الرابع المقرر انطلاقه صباح الخميس بدعم من الاتحاد الإماراتى للهجن، ويستمر حتى السبت.

واستقبلت منطقة مخيمات الهجانة بجوار مضمار السباق، دفعة من الهجن المشاركة القادمة من محافظة الوادى الجديد بعد قطعها مسافة سفر متواصلة استمرت أكثر من 12 ساعة. ونقل الهجانة "إبلهم" المقرر مشاركتها فى سيارات نقل خاصة وسلك جميعهم مسار طريق عيون موسى شرم الشيخ الجديد.

"تموين" سوهاج: تحرير 470 محضر خلال أسبوع فى مجال المخابز والأسواق

قال محمد حسين دياب وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة والتجارة الداخلية بسوهاج إنه تم تحرير 470 محضر خلال أسبوع فى مجال المخابز والأسواق على مستوى مراكز المحافظة، وأضاف وكيل مديرية التموين لـ "اليوم السابع " أنه تم تحرير المحاضرلأسباب نقص وزن وتوقف وعدم حمل شهادة صحية وتصرف وغلق وعدم انتظام سجلات وامتناع عن البيع، مشيرا أنه فى مجال الأسواق شملت المحاضر عدم الإعلان عن الأسعار وانتهاء صلاحية ولحوم وجزارة وغش تجارى ومواد بترولية ومحال بدون ترخيص وغيرها ، كما تم تحرير 7 محاضر لأصحاب مستودعات البوتاجاز خلال أسبوع.

وفد البرلمان فى أسوان يتفقد الطريق الإقليمى الشرقى.. ومقترح لربطه بأسيوط

تفقدت لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، أعمال إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي بطول 23 كم بمحافظة أسوان، واقترح النواب أن يكون هذا الطريق نواة لمحور جديد لربط أسوان بطريق أسيوط الشرقي، لاستيعاب نقل منتجات المناجم والمحاجر المنتشرة في الجانب الشرقي من المحافظة.

وأشار هشام عبد الواحد، رئيس اللجنة، إلى أن عمل هذا المحور سيساعد في تقليل الوقت لنقل المواد الخام إلى مناطق شق الثعبان أو التصدير عن طريق البحر الأحمر، مشدداً على ضرورة توسعة الطريق لتنفيذ الرؤية الجديدة والتي سوف تعمل اللجنة على وضعها امام الحكومة لكي تبادر بعمل الدراسات الفنية والاقتصادية لهذا المشروع في ظل الفكر الجديد في إنشاء الطرق فى محافظة اسوان.وفيما يتعلق بمحور خزان السد، شدد نواب لجنة النقل بالبرلمان بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء منه في الموعد المحدد، نظرا لما يمثله من أهمية كبيرة، في تخفيف الضغط على جسم السد القديم للمحافظة عليه.

طلب إحاطة لترميم مسجد شيخ العرب همام فى قنا.. والآثار تستجيب



النائب خالد خلف الله

تقدم اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي بمحافظة قنا، بالشكر للحكومة ووزارة الآثار، لسرعة الاستجابة إلى طلبات الإحاطة التى تقدم بها بخصوص ترميم مسجد شيخ العرب همام، وقامت بإيفاد اللجنة اليوم الثلاثاء من الإدارة الهندسية للآثار الإسلامية بآثار مصر العليا، وقامت بزيارة إلى مسجد شيخ العرب همام بفرشوط الأثرى للوقوف على حالة الترميمات المطلوبة للمسجد بناءا على طلب الإحاطة الذى تقدم به إلى رئيس الوزراء ووزير الآثار والأمين العام لهيئة الآثار، وأفادت بتقرير بأن المسجد يحتاج إلى عدة ترميمات دقيقة.

الخميس.. "محلية البرلمان" تناقش مشكلات السويس وتدعو المحافظ للحضور



المهندس أحمد السجينى - رئيس لجنة الإدارة المحلية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعا بعد غد، الخميس، ووجهت الدعوة لمحافظ السويس لحضوره، بجانب حضور ممثلى الحكومة من وزارة التنمية المحلية وبعض الوزارات المعينة الأخرى، لمناقشة 5 طلبات إحاطة مقدم من نواب محافظة السويس بشأن مشكلات المحافظة، من طرق وأحوزة عمرانية وتعديات على أراضى وأملاك الدولة، ومشروعات خدمية لاستكمال احتياجات المواطنين من الخدمات، وغيرها.