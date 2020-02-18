أخبار الحوادث اليوم.. 50 جنيها تدخل عروسين المحكمة فى شهر العسل

كتب أحمد عبد الهادي

نشر قسم الحوادث بـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، في القطاع الأمني القضائي.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة:



تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 3 مارس المقبل

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقده بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 3 مارى المقبل، لمرافعة النيابة، وإخلاء سبيل المتهمة "س.ج" بضمان محل إقامتها لظروف حملها، مع استمرار حبس باقى المتهمين.





جددت النيابة العامة، حبس محمد أكسجين، 15 يوما احتياطيا لاتهامه وآخرين في قضية المحور الإعلامى التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.





قررت محكمة مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار على مدحت وعضوية المستشارين عمرو شعبان و أحمد صلاح، رفض استئناف المتهمين بقتل "كريم.ه" نجل المذيعة مروة ميمى واستمرار حبسهم.

فى موقف بطولى وشجاع تصدى أحد أفراد الشرطة لاثنين من اللصوص عقب سرقتهما إحدى السيدات باستخدام مركبة "توك توك" وكاد يفقد حياته ثمناً لتفانيه فى أداء الواجب.

بدأت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلسالوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لخشيتها على حياتها، وذلك بعد أن اعتاد زوجها منذ أيام زواجها الأولى على التعدى عليها بالضرب، بعد اكتشافها ادمانها للمواد المخدرة، لتؤكد: "لم أتخيل أن ينهال على بالضرب المبرح بقطعة حديدية، بعد أسبوع واحد من زواجنا، بسبب إنفاقى 50 جنيها دون أذنه، وبعدها يلقنى فى الشارع بين الحياة والموت، حتى ينقذنى الجيران، وأرقد فى المستشفى أكثر من أسبوعين ".

أقام أشرف أبو اليسر الطيار المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" دعوى قضائية أمام دائرة التعويضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، طالب فيها الفنان محمد رمضان، بدفع مبلغ 25 مليون جنيه تعويض، عن الأضرار التى لحقت به مؤخرًا جراء الصورة التى التقطها داخل كابينة قيادة الطائرة المسئول عن قيادتها.

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء جولة الإعادة فى دائرة ملوى بالمنيا بين كل من عبدالله محمد خليفة ومحمد عبد الحكم.