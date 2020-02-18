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أبو الغيط يؤكد للمنسق الأممى الخاص بلبنان دعم الجامعة العربية لبيروت

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:49 م
أبو الغيط يؤكد للمنسق الأممى الخاص بلبنان دعم الجامعة العربية لبيروت أحمد ابو الغيط يستقبل المنسق الخاص للامم المتحدة فى لبنان
مصطفى عنبر

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استقبل أحمد ابو الغيط الامين  العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم الثلاثاء، يان كوبيش المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان. 
 
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن اللقاء تناول اهم التطورات على الساحة اللبنانية منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وابرز التحديات  التي تواجه لبنان خلال المرحلة القادمة، وأضاف المصدر ان المنسق الأممى عِرض تقيما لمجمل الوضع فى لبنان بما فى ذلك الوضع المالي والاقتصادى ومتطلبات معالجة الأزمة الحالية. 
 
وأكد الأمين العام دعم وتضامن الجامعة العربية مع لبنان ومواكبتها لها فى مختلف المراحل والأزمات التى مرت بها،  كما شدد على أهمية أن تلبى الحكومة الجديدة مطالب الشعب اللبناني وان تفي بالتعهدات وتقوم بالإصلاحات الاقتصادية  اللازمة والتي تمكنها  من استعادة ثقة المجتمع الدولي وتفتح الطريق للاستفادة من المساعدات الدولية وجذب الاستثمارات. 
 
كما اوضح المصدر المسؤول انه تم التطرق للتطورات الدولية والإقليمية وتداعياتها على لبنان، بما في ذلك خطة "صفقة القرن"، حيث أكد السيد الامين العام على رفض الدول العربية لهذه الصفقة باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفليسطيني وتخالف قرارات الشرعية الدولية.
 
وكان يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وصل القاهرة مساء أمس قادما من بيروت في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث تطورات الاوضاع بالمنطقة. 
 
وكانت قد صرح مصدر مطلع لوكالة الأنباء الدولية "رويترز"،  إن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي سيبدأ مشاورات مع الحكومة اللبنانية فى بيروت يوم الخميس، وذلك فى الوقت الذى يسعى فيه البلد المثقل بالديون إلى مساعدة من الصندوق فى التعامل مع أزمة مالية كبيرة.
 
طلب لبنان رسميا مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضى، حيث يقول الصندوق إن لبنان يطلب مشورة لمساعدته فى تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو، وإنه لم يطلب أى مساعدة مالية.

 


الجامعة العربية

ابو الغيط

لبنان

الامم المتحدة

الحكومة اللبنانية

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