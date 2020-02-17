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7 شركات للبورصة: لن نتأثر بكورونا.. والنساجون: سيفتح لنا أسواقا جديدة

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:38 ص
7 شركات للبورصة: لن نتأثر بكورونا.. والنساجون: سيفتح لنا أسواقا جديدة رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين
كتب هانى الحوتى

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أرسلت 7 شركات مقيدة بالبورصة المصرية، ردا للبورصة المصرية عن استفسارها بشأن التأثيرات السلبية لانتشار وباء فيروس كورونا، مؤكدة عدم وجود أى تأثير على أعمالها، فيما ردت شركة القناة للتوكيلات الملاحية بأن ارتباطها مع الأسواق الصينية محدود من خلال السفن العابرة بقناة السويس فقط، وبالتالى التأثيرات المحتملة على خطط الإمداد والعمليات التشغيلية هى تأثيرات ضعيفة. 
 
وضمت قائمة الشركات غير المتأثرة بفيروس كورونا، وهى الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، دلتا للطباعة والتغليف، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الإسكندرية للغزل والنسيج.
 
بينما أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن عدة نقاط بشأن التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا وهى؛ أولا الشركة التابعة الملوكة بالكامل لشركة النساجون الشرقيون للسجاد "OW China"، والتى تقع فى المنطقة الصناعية فى Tianjin، تساهم بنسبة 1% فى إجمالى إيرادات الشركة، ثانيا تعتبر الصين منافس رئيسى فى العديد من أسواق التصدير بالنسبة للسجاد المطبوع وغير المنسوج، والذى يمثل حوالى 20% من مبيعات الشركة، وبناء على المدة التى سيظل بها الفيروس غير معالج، فإن هذا يمثل فرصة لشركة النساجون للسجاد لخلق أسواق تصديرية جديدة.
 
وثالثا تمثل واردات المواد الخام لشركة النساجون الشرقيون للسجاد من الصين 5% من إجمالى واردات المواد الخام اللازمة للصناعة، ونحن نبحث حاليا عن موردين آخرين فى الهند وتركيا.

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