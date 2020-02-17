10 فيديوهات مرعبة لفيضانات بريطانيا..أحدها يوثق اصطدام لوحة معدنية بوجه مذيعة

تتعرض بريطانيا لتبعات خطيرة بسبب العاصفة دينيس التى ضربت بريطانيا وأيرلندا وعدة دول أوروبية منذ أيام بموجة فيضانات هائلة أغرقت شوارع المدن البريطانية، وقد رصدت كاميرات وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، وكذا كاميرات المواطنين، لحظات مرعبة عاشها المواطنين فى المملكة المتحدة بسبب المياه التى غمرت الشوارع وارتفعت بصورة كبيرة كادت تغطى الجسور المرتفعة عن الأرض بعدة أمتار.
الفيضانات فى بريطانيا
24 hours on the River Usk in South Wales watch it live here https://t.co/1Th5ThvQJl— Glyn (@farsondigital) February 16, 2020
#floodalerts #StormDennis #rain #Weatheraware #Floodaware #flooding #flood #dennisstorm pic.twitter.com/KgP9LaBrog
Ooh yeah... There she is again.— Radio Deprimo (@radiodeprimo) February 15, 2020
You rock girl! 👊#Dennis #StormDenis #storm #stormy #dennisthemenace #codeoranje #rukwinden #dennisstorm #vrtnws #vtmnieuws #hurricane #Europa #belgium #uk #France #Netherlands #germany #iceland #teresamannion pic.twitter.com/k1eAbCEGtk
ومن المشاهد المخيفة للفيضانات بشوارع بريطانيا، ارتفاع المياه لمستوى حافة جسر لمرور السيارات حيث كادت تغطى المياه الجسر بالكامل، فيما وثق مقطع فيديو آخر مذيعة تبث آخر التطورات الناتجة عن العاصفة، وأثناء حديثها على الهواء مباشرة من الشارع كان الهواء يدفعها بقوة، إلا أنها كانت تحاول التماسك قدر الإمكان حتى اصطدمت لوحة مرور حديدية بوجهها، والتى طارت بها على بعد عدة أمتار، لكن دون أن تكشف الكاميرا حجم الإصابات التى تعرضت لها بالضبط.
Being Welsh, I have a weird sense of pride in our country being very rainy. We’re built for it as we have it consistently all year round. Looks like even Wales wasn’t prepared for #dennisstorm. To the right of the river is a park, completely submerged pic.twitter.com/vaKWMFaqLT— stephen thomas (@stephenthomas0) February 16, 2020
مذيعة تبث الأخبار من الشارع أثناء العاصفة دينيس
Storm Dennis brings floods in Treforest near Pontypridd. The storm is set to bring major disruption to parts of the UK for a second day.— Sky News (@SkyNews) February 16, 2020
Get the latest on #StormDennis here: https://t.co/oaHvMn0WW8 pic.twitter.com/gXIUnLlMv9
ويشار إلى أن العاصفة دينيس، ضربت عدة دول أوروبية مما أدى إلى مقتل رجل جنوب ويلز بعد سقوطه فى نهر، وفق لما أعلنته الشرطة البريطانية، ولقى شخص حتفه، الأحد، إثر سقوطه فى نهر بجنوب ويلز البريطانية بعدما ضربت العاصفة دينيس عدة مناطق فى البلاد، وقال مركز الشرطة المحلى، إن جثة الرجل وجدت فى منطقة بعيدة بعد أن جرفتها مياه النهر، كما تم انتشال جثتين، صباح السبت، على سواحل جنوب إنجلترا، ولم يعرف بعد ما إذا كانت وفاة الشخصين مرتبطة بالعاصفة.
River widening in Boston Spa #bostonspa #dennisstorm pic.twitter.com/vGRdMIcMD7— Colin Pinks (@colinpinks) February 16, 2020
لوحة مرورية تصطدم بالمذيعة
Storm again in the UK today Dennis Storm Very bad weather 🌨🌧🌩☔ pic.twitter.com/3N2HEMHNaQ— نواز شریف کی شیرنی💘😇😍😘😗🐯👉☝🎶🎵📯🎷🎻🎺🎸 (@AIMABAIG13) February 15, 2020
فيما، نقلت قناة فرانس 24، أن الوكالة الإسكتلندية دعت لحماية البيئة سكان المنطقة الحدودية مع إنجلترا إلى مغادرة منازلهم، وتجرى عمليات إجلاء أخرى، لا سيما فى قرية سكنفريث جنوب ويلز، وفق ما قالت إدارة الشرطة المحلية، على صفحتها فى "تويتر"، ودعت الشرطة أيضا إلى الإبلاغ عن رجل فقد السبت، دون أن تذكر إن كانت الأمر مرتبطا بالعاصفة، وتم الإبلاغ عن فقدان شابة عشرينية أخرى تبحث عنها الشرطة فى برايتون.
Water flowing a bit fast this morning on Cranwell Avenue. Flood warning still in place pic.twitter.com/N4WGhe0vGQ— Chris Berry (@TheChrisBerryUK) February 9, 2020
. #ClimateEmergency— Arne Storrønningen (@arnestor) February 17, 2020
UK: "Storm Dennis has caused total devastation" @GretaThunberg @StrikeClimate @parents_4future @EricHolthaus @GreenpeaceUK https://t.co/qXLiXOhMu6 pic.twitter.com/hRrN5lBFyz https://t.co/vVFQsXm8Fj
ويذكر أن فى فرنسا تسببت العاصفة بانقطاع التيار الكهربائى شمال غرب البلاد، وأعلنت شركة الكهرباء "إينيديس"، أنها تعمل على إعادة التيار الكهربائى إلى عدد من المنازل، وتسببت العاصفة بأضرار فى شمال غرب البلاد، ولا سيمّا منطقة بروتانى، حيث حذّرت الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة وفيضانات، وأعلنت شركة الكهرباء "إينيديس"، أنها تعمل على إعادة التيار الكهربائى إلى عدد من المنازل، وقد استبعد مسؤول محلى، فى تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، عودة التغذية بالتيار إلى طبيعتها قبل اليوم الاثنين، أما مساء الأحد، فكانت قد أعلنت الأرصاد الجوية الفرنسية، أن العاصفة بدأت تهدأ مع تراجع سرعة الرياح إلى ما دون 100 كيلومتر فى الساعة.
لوحة المرور تطيح بالمذيعة
Mill pond at Emsworth catching the wrath of storm Ciara as the sea floods in on the high tide pic.twitter.com/VzCRdMwUpk— Mike Jackson (@UKPilotMike) February 9, 2020
The Water Bus is flooded#dennisstorm #StormDennis #cardiff pic.twitter.com/We0jZhC1BH— Darran - Wales to be Indy Tax Haven 👍 (@DStuck3y) February 16, 2020
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