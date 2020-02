10 فيديوهات مرعبة لفيضانات بريطانيا..أحدها يوثق اصطدام لوحة معدنية بوجه مذيعة

كتبت محمد رضا

تتعرض بريطانيا لتبعات خطيرة بسبب العاصفة دينيس التى ضربت بريطانيا وأيرلندا وعدة دول أوروبية منذ أيام بموجة فيضانات هائلة أغرقت شوارع المدن البريطانية، وقد رصدت كاميرات وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، وكذا كاميرات المواطنين، لحظات مرعبة عاشها المواطنين فى المملكة المتحدة بسبب المياه التى غمرت الشوارع وارتفعت بصورة كبيرة كادت تغطى الجسور المرتفعة عن الأرض بعدة أمتار.



الفيضانات فى بريطانيا

ومن المشاهد المخيفة للفيضانات بشوارع بريطانيا، ارتفاع المياه لمستوى حافة جسر لمرور السيارات حيث كادت تغطى المياه الجسر بالكامل، فيما وثق مقطع فيديو آخر مذيعة تبث آخر التطورات الناتجة عن العاصفة، وأثناء حديثها على الهواء مباشرة من الشارع كان الهواء يدفعها بقوة، إلا أنها كانت تحاول التماسك قدر الإمكان حتى اصطدمت لوحة مرور حديدية بوجهها، والتى طارت بها على بعد عدة أمتار، لكن دون أن تكشف الكاميرا حجم الإصابات التى تعرضت لها بالضبط.

Being Welsh, I have a weird sense of pride in our country being very rainy. We’re built for it as we have it consistently all year round. Looks like even Wales wasn’t prepared for #dennisstorm. To the right of the river is a park, completely submerged pic.twitter.com/vaKWMFaqLT — stephen thomas (@stephenthomas0) February 16, 2020



مذيعة تبث الأخبار من الشارع أثناء العاصفة دينيس

Storm Dennis brings floods in Treforest near Pontypridd. The storm is set to bring major disruption to parts of the UK for a second day.



Get the latest on #StormDennis here: https://t.co/oaHvMn0WW8 pic.twitter.com/gXIUnLlMv9 — Sky News (@SkyNews) February 16, 2020

ويشار إلى أن العاصفة دينيس، ضربت عدة دول أوروبية مما أدى إلى مقتل رجل جنوب ويلز بعد سقوطه فى نهر، وفق لما أعلنته الشرطة البريطانية، ولقى شخص حتفه، الأحد، إثر سقوطه فى نهر بجنوب ويلز البريطانية بعدما ضربت العاصفة دينيس عدة مناطق فى البلاد، وقال مركز الشرطة المحلى، إن جثة الرجل وجدت فى منطقة بعيدة بعد أن جرفتها مياه النهر، كما تم انتشال جثتين، صباح السبت، على سواحل جنوب إنجلترا، ولم يعرف بعد ما إذا كانت وفاة الشخصين مرتبطة بالعاصفة.



لوحة مرورية تصطدم بالمذيعة

Storm again in the UK today Dennis Storm Very bad weather 🌨🌧🌩☔ pic.twitter.com/3N2HEMHNaQ — نواز شریف کی شیرنی💘😇😍😘😗🐯👉☝🎶🎵📯🎷🎻🎺🎸 (@AIMABAIG13) February 15, 2020

فيما، نقلت قناة فرانس 24، أن الوكالة الإسكتلندية دعت لحماية البيئة سكان المنطقة الحدودية مع إنجلترا إلى مغادرة منازلهم، وتجرى عمليات إجلاء أخرى، لا سيما فى قرية سكنفريث جنوب ويلز، وفق ما قالت إدارة الشرطة المحلية، على صفحتها فى "تويتر"، ودعت الشرطة أيضا إلى الإبلاغ عن رجل فقد السبت، دون أن تذكر إن كانت الأمر مرتبطا بالعاصفة، وتم الإبلاغ عن فقدان شابة عشرينية أخرى تبحث عنها الشرطة فى برايتون.

Water flowing a bit fast this morning on Cranwell Avenue. Flood warning still in place pic.twitter.com/N4WGhe0vGQ — Chris Berry (@TheChrisBerryUK) February 9, 2020

ويذكر أن فى فرنسا تسببت العاصفة بانقطاع التيار الكهربائى شمال غرب البلاد، وأعلنت شركة الكهرباء "إينيديس"، أنها تعمل على إعادة التيار الكهربائى إلى عدد من المنازل، وتسببت العاصفة بأضرار فى شمال غرب البلاد، ولا سيمّا منطقة بروتانى، حيث حذّرت الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة وفيضانات، وأعلنت شركة الكهرباء "إينيديس"، أنها تعمل على إعادة التيار الكهربائى إلى عدد من المنازل، وقد استبعد مسؤول محلى، فى تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، عودة التغذية بالتيار إلى طبيعتها قبل اليوم الاثنين، أما مساء الأحد، فكانت قد أعلنت الأرصاد الجوية الفرنسية، أن العاصفة بدأت تهدأ مع تراجع سرعة الرياح إلى ما دون 100 كيلومتر فى الساعة.



لوحة المرور تطيح بالمذيعة