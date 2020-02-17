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10 إجراءات وقرارات عاجلة لنيفين جامع لإنعاش قطاع الصناعة والتجارة

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:36 م
10 إجراءات وقرارات عاجلة لنيفين جامع لإنعاش قطاع الصناعة والتجارة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة
كتب إسلام سعيد

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منذ توليها حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، تسعى نيفين جامع بكل قوة لتحسين أداء جميع الهيئات والمصالح الحكومية التابعة للوزارة، بهدف تحقيق طفرة في أداء القطاعات المختلفة، عن طريق القرارات الجادة والجريئة لإنقاذ الملفات لدى وزارة التجارة، لتسهيل الأداء وخدمة أفضل للمجتمع الصناعى والتصديرى، والذى عانى لمدة قاربت على العام ونصف من التهميش وعدم الاهتمام من قبل مكتب وزير الصناعة والتجارة.

وخلال الفترة الأخيرة، تدخلت الوزيرة بقوة لتقوية القطاعات التي تخدم المستثمرين، وكذلك اتخذت إجراءات وقرارات هدفها الرئيسى انتعاش الصناعة والتسهيل على المصنعين، واستقطاب الاستثمارات الصناعية.

إجراءات وقرارات عاجلة لإنعاش قطاع الصناعة والتجارة:

- الوزيرة بدأت نشاطها بحصولها على موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 125 مليون جنيه لمنظومة المعارض الخارجية.

- أجرت عدة تغيرات بعد دراسة متأنية لأداء القطاعات المختلفة وتغيير رئيس هيئة تنمية الصادرات.

- إلغاء حصول المصانع على شهادة المواصفات والجودة للتسهيل على المصنعين.

- تدخلت شخصيا لإنقاذ 3 معارض خارجية كانت على وشك الإلغاء.

- قررت نقل تبعية المعارض الخارجية من هيئة تنمية الصادرات إلى هيئة المعارض والمؤتمرات.

- نيفين جامع أعلنت عن استراتيجية جديدة لصناعة السيارات.

- تسوية مستحقات المصدرين بأكثر من 924 مليون جنيه تم صرفها فعليا للشركات.

- مراجعة خطط المعارض الخارجية لتحقيق أفضل جدوى اقتصادية.

- وضع آلية تنفيذ لقرار تسجيل المصانع الموردة "القرار 43".

- العمل على مراجعة الاتفاقيات التجارية الخارجية لمصر ومعرفة تأثيرها على الميزان التجارى.

 

 


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المعارض الخارجية المصرية

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