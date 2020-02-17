​الخميس.. الأوقاف تعقد الاختبار النهائى للمرشحين لصلاة التراويح

|
م
|الاسم
|المديرية
|
1.
|ممدوح علي إبراهيم إبراهيم
|الدقهلية
|
2.
|محمد زكريا عبد الجواد زكريا
|
البحيرة
|
3.
|أحمد سعد اسماعيل أحمد
|البحيرة
|4.
|أمين علي أمين محمد
|
أسوان
|
5.
|أحمد عبد الوكيل عبد الوهاب
|الإسكندرية
|6.
|أحمد طه أحمد متولي
|
البحيرة
|
7.
|محمد عبد النعيم محمود عبد المنعم
|أسوان
|8.
|عوض أبو بكر علي أبو بكر
|
قنا
|
9.
|محمد السعيد عبد المطلب
|الغربية
|10.
|مصطفى عبد الله العيسوي شاهين
|
الغربية
|
11.
|محمود لطفي محمد السيد
|الإسماعيلية
|12.
|حسين علي محمد على حموده
|
أسيوط
|
13.
|إبراهيم عبد المنعم إبراهيم عبد الله
|الإسكندرية
|14.
|حسين محمود اسماعيل أحمد
|
البحر الأحمر
|
15.
|محمد إبراهيم السيد محمد القطان
|مرسى مطروح
|16.
|مصطفى محمود مصطفى إبراهيم
|
القليوبية
|
17.
|مجاهد عبد المنعم أحمد يونس
|
الأقصر
ووفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية، فيتبقى حوالى 73 يوما على شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا، حيث كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.
ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريا الموافق 22 أبريل المقبل وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث تشير الحسابات المبدئية أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل .
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