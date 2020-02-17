​الخميس.. الأوقاف تعقد الاختبار النهائى للمرشحين لصلاة التراويح

أعلنت وزارة الأوقاف عن من لهم حق دخول الاختبار النهائي للمتقدمين في مسابقة صلاة التراويح ، وذلك يوم الخميس المقبل، الساعة الحادية عشرة صباحًا بالمكتب الفني للمسابقات والامتحانات ، بقطاع المديريات الإقليمية، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومى.

ووفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية، فيتبقى حوالى 73 يوما على شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا، حيث كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريا الموافق 22 أبريل المقبل وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث تشير الحسابات المبدئية أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل .