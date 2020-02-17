سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 07:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

​الخميس.. الأوقاف تعقد الاختبار النهائى للمرشحين لصلاة التراويح

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:00 ص
​الخميس.. الأوقاف تعقد الاختبار النهائى للمرشحين لصلاة التراويح وزارة الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف عن من لهم حق دخول الاختبار النهائي للمتقدمين في مسابقة صلاة التراويح ، وذلك يوم الخميس المقبل، الساعة الحادية عشرة صباحًا بالمكتب الفني للمسابقات والامتحانات ، بقطاع المديريات الإقليمية، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومى.
 
 
ويجرى الاختبار للاسماء التالية..

م

 الاسم المديرية

1.

 ممدوح علي إبراهيم إبراهيم الدقهلية

2.

 محمد زكريا عبد الجواد زكريا

البحيرة

3.

 أحمد سعد اسماعيل أحمد البحيرة
4. أمين علي أمين محمد

أسوان

5.

 أحمد عبد الوكيل عبد الوهاب الإسكندرية
6. أحمد طه أحمد متولي

البحيرة

7.

 محمد عبد النعيم محمود عبد المنعم أسوان
8. عوض أبو بكر علي أبو بكر

قنا

9.

 محمد السعيد عبد المطلب الغربية
10. مصطفى عبد الله العيسوي شاهين

الغربية

11.

 محمود لطفي محمد السيد الإسماعيلية
12. حسين علي محمد على حموده

أسيوط

13.

 إبراهيم عبد المنعم إبراهيم عبد الله الإسكندرية
14. حسين محمود اسماعيل أحمد

البحر الأحمر

15.

 محمد إبراهيم السيد محمد القطان مرسى مطروح
16. مصطفى محمود مصطفى إبراهيم

القليوبية

17.

 مجاهد عبد المنعم أحمد يونس

الأقصر
 
 

ووفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية، فيتبقى حوالى 73 يوما على شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا، حيث كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.

 

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريا الموافق 22 أبريل المقبل وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث تشير الحسابات المبدئية أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل .

 

وزاره الاوقاف

صلاة التراويح

القطاع الديني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف يغادر إلى جنيف للمشاركة فى مؤتمر "تحصين الشباب ضد التطرف"

الأحد، 16 فبراير 2020 11:22 ص

صور.. وزير الأوقاف: ترشيح المتميزين بمسابقة القرآن الكريم للإذاعة والتليفزيون

السبت، 15 فبراير 2020 08:46 م

وزير الأوقاف: نرفض الشعارات السياسية التركية فى الحرم المكى

الجمعة، 14 فبراير 2020 10:06 م

وزير الأوقاف: علامة الصلاة مرتبطة بطبيعة كل جلد وليس لها علاقة بآية "سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ"

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:35 م

وزير الأوقاف يخطب بمسجد الفرقان بطلخا مشاركا لأهل الدقهلية عيدهم القومى

الجمعة، 14 فبراير 2020 01:41 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحبس عقوبة الإخلال بالأمن وتعطيل سير المباريات والأنشطة الشبابية

الحبس عقوبة الإخلال بالأمن وتعطيل سير المباريات والأنشطة الشبابية

المرور تواجه الشبورة بغرفة عمليات وتخصيص خط ساخن للإغاثة

المرور تواجه الشبورة بغرفة عمليات وتخصيص خط ساخن للإغاثة

حزب الحرية يتضامن مع نقيب الموسيقيين بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات

حزب الحرية يتضامن مع نقيب الموسيقيين بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات

أحمد عمر هاشم: لا يجوز للداعية أن يعمل فى مهن مُهينة وتقدير الخطباء واجب

أحمد عمر هاشم: لا يجوز للداعية أن يعمل فى مهن مُهينة وتقدير الخطباء واجب

لليوم الثانى.. الصحة تواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان

لليوم الثانى.. الصحة تواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان

القيمة المُقترحة لتذاكر النقل العام لمدينة 6 أكتوبر من 3 لـ 6 جنيهات

القيمة المُقترحة لتذاكر النقل العام لمدينة 6 أكتوبر من 3 لـ 6 جنيهات

التعليم تحدد ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة

التعليم تحدد ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة

حبس 10 سنوات عقوبة تزوير بطاقات ذوى الإعاقة للحصول على حقوقهم

حبس 10 سنوات عقوبة تزوير بطاقات ذوى الإعاقة للحصول على حقوقهم

عميد أصول الدين بالمنوفية: أغانى حسن شاكوش هابطة ومن الملوثات السمعية

عميد أصول الدين بالمنوفية: أغانى حسن شاكوش هابطة ومن الملوثات السمعية

"لأول مرة منذ 17 عاما".. 7 مواقع مصرية فى قائمة التراث العالمى

"لأول مرة منذ 17 عاما".. 7 مواقع مصرية فى قائمة التراث العالمى

السياحة والآثار تستعد لافتتاح متحف الغردقة بتمويل كامل من القطاع الخاص

السياحة والآثار تستعد لافتتاح متحف الغردقة بتمويل كامل من القطاع الخاص

النائب محمد فؤاد: الآباء عاجزون عن رؤية أبنائهم وممارسة دورهم الطبيعى

النائب محمد فؤاد: الآباء عاجزون عن رؤية أبنائهم وممارسة دورهم الطبيعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة