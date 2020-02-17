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وفد منظمة الصحة سيزور بكين وإقليمى قوانغدونج وسيتشوان بالصين

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:43 ص
وفد منظمة الصحة سيزور بكين وإقليمى قوانغدونج وسيتشوان بالصين كورونا
رويترز

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قالت الصين إن وفد خبراء منظمة الصحة العالمية سيزور بكين وإقليمى قوانغدونج وسيتشوان اعتبارا من اليوم الاثنين. وأعلن متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية تفاصيل الزيارة خلال إفادة صحفية اليوم.

وفى السياق نفسه، دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم جبريسيس، إلى التضامن في مكافحة الأوبئة،وذلك بمؤتمر ميونيخ الأمني ​​الــ56  في ميونيخ بألمانيا، والذى عقد يوم أمس السبت، مؤكدا على ضرورة التضامن وليس الوصمة، مضيفًا أن "العدو الأكبر ليس الفيروس نفسه بل الوصمة" التي تقلبنا ضد بعضنا البعض ".

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن العالم ينفق مليارات الدولارات في مواجهة الارهاب، لكنه لا ينفق إلا القليل في مواجهة الفيروس، الذي قد يكون أكثر فتكاً وأكثر ضررًا اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه يشعر بالارتياح إزاء الخطوات التي اتخذتها الصين لاحتواء تفشي المرض في مصدره، مما يؤدي إلى إبطاء انتشار الوباء إلى بقية العالم، ويشجعها الخبراء الدوليين الموجودون الآن في الصين، ويعملون عن كثب مع نظرائهم الصينيين لفهم تفشي المرض وإبلاغ الخطوات التالية في الاستجابة العالمية.

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، بأنه سيستمر دعم اى بلد يواجه تفشى اى نوع من الأوبئة، لحماية شعبه وشعوب العالم، حتى لو تكلف الكثير، مؤكدا على ضرورة التضامن من أجل مكافحة الأوبئة، جاء ذلك فى تقرير لوكالة الأنباء الصينية شينخوا اليوم الأحد.

 

 


الصين

كورونا

فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

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