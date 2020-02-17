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وصول خامس رحلة لإجلاء اليابانيين من مدينة "ووهان" الصينية إلى طوكيو

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:52 ص
وصول خامس رحلة لإجلاء اليابانيين من مدينة "ووهان" الصينية إلى طوكيو كورونا
أ ش أ

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وصلت إلى طوكيو اليوم الاثنين خامس رحلة جوية لإجلاء المواطنين اليابانيين من مدينة "ووهان" الصينية بعد تفشى فيروس "كورونا" الجديد بها.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الطائرة هبطت في مطار "هانيدا" الدولي وعلى متنها 36 مواطنا يابانيا و29 مواطنا صينيا من أعضاء عائلاتهم.
وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أنه سيتم إجراء اختبارات وفحوصات لجميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" الجديد، وذلك حتى إذا لم تظهر عليهم أي أعراض.
وقالت الوزارة إن الحكومة ستواصل تقديم الدعم لضمان سلامة أولئك الذين يبقون في المقاطعة الصينية وكذلك المسافرين، مضيفة أن حوالي 828 شخصا وصلوا حتى الآن إلى اليابان على متن خمس رحلات مستأجرة.
من جانبها، قالت الحكومة اليابانية إنه لن يكون هناك المزيد من رحلات الإجلاء في الوقت الحالي.
يذكر أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


اليابان

كورونا

مدينة ووهان

الصين

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